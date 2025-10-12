By Mohit
PUBLISHED Oct 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
हार्दिक की GF को एक नजर देख तो लीजिए
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर ने मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा संग अपने रिलेशनशिप को आखिरकार ऑफिशियल कर दिया है।
ऑफिशियल कर दिया
Source: Insta
अपने जन्मदिन के मौके पर हार्दिक गर्लफ्रेंड संग समुद्र किनारे वक्त बिता रहे हैं।
समुद्र किनारे
Source: Insta
हार्दिक ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें माहिका भी नजर आ रही हैं।
वेकेशन पर दोनों
Source: Insta
समुद्र किनारे माहिका के कंधे पर हाथ रख हार्दिक काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं।
रोमांटिक अंदाज
Source: Insta
आपको बता दें कि हार्दिक माहिका संग मालदीव्स में हैं। वे मालदीव पहुंचने से पहले मुंबई एयरपोर्ट पर भी माहिका संग स्पॉट हुए थे।
मालदीव्स में हैं
Source: Insta
आपको बता दें कि माहिका की उम्र 24 वर्ष है जबकि हार्दिक पांड्या 32 साल के हो चुके हैं। यानी माहिका, हार्दिक से करीब आठ साल छोटी हैं।
उम्र इतनी
Source: Insta
माहिका कई बड़े फैशन ब्रैंड्स के लिए काम कर चुकी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उन्हें डेढ़ लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।
सोशल मीडिया पर एक्टिव
Source: Insta
मालूम हो कि हार्दिक का साल 2024 में मॉडल एक्ट्रेस नताशा स्टानकोविक से तलाक हो गया था। नताशा से उन्हें एक बेटा भी है।
2024 में तलाक
Source: Insta
माहिका 'ब्यूटी विद ब्रेन' का परफेक्ट उदाहरण हैं। माहिका ने स्कूली एजुकेशन दिल्ली से की।
'ब्यूटी विद ब्रेन'
Source: Insta
माहिका ने इसके बाद यूएसए में कम्यूनिटी साइकोलॉजी में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने इकॉनमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई भी की।
एजुकेशन
Source: Insta
करवाचौथ पर ऋषभ पंत की बहन लगीं बेहद ग्लैमरस
Click Here