By Mohit
PUBLISHED Oct 12, 2025

हार्दिक की GF को एक नजर देख तो लीजिए

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर ने मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा संग अपने रिलेशनशिप को आखिरकार ऑफिशियल कर दिया है।

ऑफिशियल कर दिया

अपने जन्मदिन के मौके पर हार्दिक गर्लफ्रेंड संग समुद्र किनारे वक्त बिता रहे हैं।

समुद्र किनारे

हार्दिक ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें माहिका भी नजर आ रही हैं।

वेकेशन पर दोनों

समुद्र किनारे माहिका के कंधे पर हाथ रख हार्दिक काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं।

रोमांटिक अंदाज

आपको बता दें कि हार्दिक माहिका संग मालदीव्स में हैं। वे मालदीव पहुंचने से पहले मुंबई एयरपोर्ट पर भी माहिका संग स्पॉट हुए थे।

मालदीव्स में हैं

आपको बता दें कि माहिका की उम्र 24 वर्ष है जबकि हार्दिक पांड्या 32 साल के हो चुके हैं। यानी माहिका, हार्दिक से करीब आठ साल छोटी हैं।

उम्र इतनी

माहिका कई बड़े फैशन ब्रैंड्स के लिए काम कर चुकी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उन्हें डेढ़ लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव

मालूम हो कि हार्दिक का साल 2024 में मॉडल एक्ट्रेस नताशा स्टानकोविक से तलाक हो गया था। नताशा से उन्हें एक बेटा भी है।

2024 में तलाक

माहिका 'ब्यूटी विद ब्रेन' का परफेक्ट उदाहरण हैं। माहिका ने स्कूली एजुकेशन दिल्ली से की।

'ब्यूटी विद ब्रेन'

माहिका ने इसके बाद यूएसए में कम्यूनिटी साइकोलॉजी में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने इकॉनमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई भी की।

एजुकेशन

