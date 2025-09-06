By Mohit
इंडियन क्रिकेटर की वाइफ ने कराया भंडारा

भारतीय क्रिकेटर दीपक चहर की वाइफ जया भारद्वाज ने शुक्रवार (5 सितंबर) को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया।

क्रिकेटर की वाइफ ने बर्थडे को खास मनाने के लिए मंदिर के बाहर भंडारा करवाया।

जया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भंडारा वितरण का वीडियो भी शेयर किया है।

पुण्य के इस काम में जया के भाई सिद्धार्थ भारद्वाज ने बखूबी साथ दिया। बहन और भाई ने मिलकर मोर्चा संभाला।

जया ने वीडियो के कैप्शन में ये भी बताया कि उन्होंने 200 लोगों का भंडारा करवाया।

दिन में भंडारा करवाने के बाद जया ने पति दीपक चहर संग केक कटिंग सेलिब्रेशन भी किया।

आपको बता दें कि शादी से पहले जया दिल्ली में एक कॉर्पोरेट फर्म में जॉब किया करती थीं।

जया बतौर बिजनेसवुमन अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। वे ट्रेड फैंटेसी गेम की फाउंडर और सीईओ हैं। 

दीपक और जया ने साल 2022 में शादी कर ली थी। शादी से पहले दीपक ने आईपीएल मैच के दौरान ही जया को स्टेडियम में प्रपोज किया था।

प्रपोजल का वीडियो तब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था।

