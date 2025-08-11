By Mohit
PUBLISHED August 11, 2025

तस्वीरों में देखिए आकाशदीप का परिवार

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया। सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा।

दमदार प्रदर्शन

Source: Insta

बर्मिंघम टेस्ट में आकाशदीप ने 10 विकेट लेकर सबको चौंका दिया था। वहीं लॉर्ड्स में एक विकेट तो सीरीज के आखिरी मैच में 2 विकेट लिए और 66 रनों की अहम पारी खेली थी।

बल्ला भी चला

Source: Insta

आज हम आपको आकाशदीप के परिवार से मिलवा रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा है आकाशदीप का परिवार।

आकाशदीप का परिवार

Source: Insta

आकाशदीप छह भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं। आकाश के बड़े भाई धीरज सिंह की मलेरिया से मौत हो गई थी।

छह भाई-बहन

Source: Insta

मूलरूप से बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले आकाशदीप की मां लाडूमा देवी हैं।

मां हाउसवाइफ

Source: Insta

आकाशदीप की बहन ज्योति का कैंसर का ईलाज चल रहा है। आकाश की बहनें लखनऊ में सरस्वतीपुरम में मां संग रह रही हैं।

बड़ी बहन को कैंसर

Source: Insta

आपको बता दें कि आकाशदीप ने 16-17 साल की उम्र में पिता को खो दिया था। क्रिकेटर के पिता टीचर थे।

पिता थे टीचर

Source: Insta

आकाशदीप के पिता चाहते थे कि वे सरकारी नौकरी करे। पिता और बड़े भाई के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई थी।

बिगड़ गई थी आर्थिक स्थिति

Source: Insta

ऐसे में आकाशदीप के सिर पर सभी जिम्मेदारियां आ गई थीं। क्रिकेटर ने अपनी मेहनत के दम पर हालात बदल डाले।

बदल गए थे हालात

Source: Insta

आकाशदीप ने हाल में फॉर्च्यूनर भी खरीदी है। इस दौरान वे पूरे परिवार संग कार रिसीव करने शोरूम पहुंचे।

खरीदी कार

Source: Insta

