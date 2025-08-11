By Mohit
तस्वीरों में देखिए आकाशदीप का परिवार
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया। सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा।
दमदार प्रदर्शन
बर्मिंघम टेस्ट में आकाशदीप ने 10 विकेट लेकर सबको चौंका दिया था। वहीं लॉर्ड्स में एक विकेट तो सीरीज के आखिरी मैच में 2 विकेट लिए और 66 रनों की अहम पारी खेली थी।
बल्ला भी चला
आज हम आपको आकाशदीप के परिवार से मिलवा रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा है आकाशदीप का परिवार।
आकाशदीप का परिवार
आकाशदीप छह भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं। आकाश के बड़े भाई धीरज सिंह की मलेरिया से मौत हो गई थी।
छह भाई-बहन
मूलरूप से बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले आकाशदीप की मां लाडूमा देवी हैं।
मां हाउसवाइफ
आकाशदीप की बहन ज्योति का कैंसर का ईलाज चल रहा है। आकाश की बहनें लखनऊ में सरस्वतीपुरम में मां संग रह रही हैं।
बड़ी बहन को कैंसर
आपको बता दें कि आकाशदीप ने 16-17 साल की उम्र में पिता को खो दिया था। क्रिकेटर के पिता टीचर थे।
पिता थे टीचर
आकाशदीप के पिता चाहते थे कि वे सरकारी नौकरी करे। पिता और बड़े भाई के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई थी।
बिगड़ गई थी आर्थिक स्थिति
ऐसे में आकाशदीप के सिर पर सभी जिम्मेदारियां आ गई थीं। क्रिकेटर ने अपनी मेहनत के दम पर हालात बदल डाले।
बदल गए थे हालात
आकाशदीप ने हाल में फॉर्च्यूनर भी खरीदी है। इस दौरान वे पूरे परिवार संग कार रिसीव करने शोरूम पहुंचे।
खरीदी कार
