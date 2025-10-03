By Mohit
PUBLISHED Oct 3, 2025
अभिषेक शर्मा की बहन की शादी, तस्वीरें
भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शादी के बंधन में बंध चुकी हैं।
कर ली शादी
Source: Insta
कोमल की शादी
लुधियाना
के
हौजरी
कारोबारी
लोविश
ओबरॉय
के साथ हुई है।
कारोबारी संग
Source: Insta
शादी से पहले अलग-अलग
फंक्शन
हुए जिसमें अभिषेक बहनोई और बहन संग जमकर थिरकते नजर आए थे।
शादी से पहले
Source: Insta
आपको बता दें कि कोमल ने
लव
मैरिज
की है।
लोविश
और कोमल की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। दोनों करीब 4 साल
रिलेशनशिप
में रहे।
लव मैरिज
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करने वाली कोमल हर
प्री-वेडिंग
आउटफिट
में बेमिसाल लगीं।
बेमिसाल लगीं
Source: Insta
कोमल अभिषेक संग
स्पेशल
बॉन्ड
शेयर करती हैं। दोनों दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं।
दोस्त की तरह
Source: Insta
क्रिकेट में व्यस्त होने के चलते अभिषेक बहन की शादी में शामिल नहीं हो सके।
नहीं हो सके शामिल
Source: Insta
आपको बता दें कि क्रिकेट
फैन्स
कोमल को अभिषेक का
'
लकी
चार्म
'
मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जब-जब स्टेडियम पहुंचती हैं तो अभिषेक लंबी-लंबी पारी खेलते हैं।
लकी चार्म
Source: Insta
कोमल हाल में खेले गए एशिया कप टूर्नामेंट में भी दुबई में थीं। इस दौरान लगभग हर मैच को देखने स्टेडियम पहुंची थीं।
एशिया कप
Source: Insta
