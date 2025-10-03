By Mohit
PUBLISHED Oct 3, 2025

 Cricket

अभिषेक शर्मा की बहन की शादी, तस्वीरें

भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शादी के बंधन में बंध चुकी हैं।

कर ली शादी

कोमल की शादी लुधियाना के हौजरी कारोबारी लोविश ओबरॉय के साथ हुई है।

कारोबारी संग

शादी से पहले अलग-अलग फंक्शन हुए जिसमें अभिषेक बहनोई और बहन संग जमकर थिरकते नजर आए थे।

शादी से पहले

आपको बता दें कि कोमल ने लव मैरिज की है। लोविश और कोमल की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। दोनों करीब 4 साल रिलेशनशिप में रहे।

लव मैरिज

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली कोमल हर प्री-वेडिंग आउटफिट में बेमिसाल लगीं।

बेमिसाल लगीं

कोमल अभिषेक संग स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं। दोनों दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं।

दोस्त की तरह

क्रिकेट में व्यस्त होने के चलते अभिषेक बहन की शादी में शामिल नहीं हो सके।

नहीं हो सके शामिल

आपको बता दें कि क्रिकेट फैन्स कोमल को अभिषेक का 'लकी चार्म' मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जब-जब स्टेडियम पहुंचती हैं तो अभिषेक लंबी-लंबी पारी खेलते हैं।

लकी चार्म

कोमल हाल में खेले गए एशिया कप टूर्नामेंट में भी दुबई में थीं। इस दौरान लगभग हर मैच को देखने स्टेडियम पहुंची थीं।

एशिया कप

