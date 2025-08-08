By Mohit
PUBLISHED August 8, 2025

 Cricket

गौतम गंभीर का परिवार 10 तस्वीर में देखिए

भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच गौतम गंभीर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

गौतम गंभीर शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता हैं। गंभीर की वाइफ का नाम नताशा है।

दो बच्चों के पिता

नताशा और गंभीर ने साल 2011 में शादी कर ली थी। रिपोर्ट्स की मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात साल 2007 में हुई थी।

2011 में शादी

नताशा गौतम गंभीर के पिता के दोस्त की बेटी हैं। ये शादी अरेंज्ड मैरिज थी।

अरेंज्ड मैरिज 

गंभीर ने नताशा संग शादी से पहले एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि वे 2011 वनडे वर्ल्ड कप के बाद ही शादी करेंगे।

रखी थी शर्त

ऐसे में जब 2011 वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने खिताब हासिल किया तो गंभीर ने अपना वादा निभाया और नताशा को अपना जीवनसाथी बनाया।

वादा निभाया

गौतम गंभीर की बड़ी बेटी का नाम आजीन है तो छोटी बेटी का नाम अनाइजा है।

बेटियों के नाम

गंभीर को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चों को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।

फुर्सत मिलते ही

नताशा अक्सर आईपीएल के दौरान बेटियों संग स्टेडियम पहुंचकर मैच का लुत्फ उठाती नजर आती रही हैं।

आईपीएल के दौरान

गंभीर की कमाई करोड़ों में हैं और वे वाइफ और बच्चों को लग्जरी लाइफ मुहैया करवाते हैं।

लग्जरी लाइफ

