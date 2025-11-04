By Mohit
PUBLISHED Nov 4, 2025
Cricket
हरमनप्रीत कौर की 11 ग्लैमरस तस्वीरें
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया पर फोटोशूट करवाया है।
फोटोशूट
हरमनप्रीत मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। वहीं फैशन और ग्लैमर के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं।
फैशन और ग्लैमर
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हरमनप्रीत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें उनका ग्लैमरस अंदाज देखते ही बनता है।
ग्लैमरस अंदाज
हरमनप्रीत फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
आउटफिट बेमिसाल
हरमनप्रीत पंजाब के मोगा के हरमंदर सिंह भुल्लर के घर में 1989 में जन्मी थीं।
1989 में जन्म
हरमनप्रीत महिला विश्व कप जीतने वाली सबसे उम्रदराज कप्तान हैं और उनकी उम्र 36 वर्ष 239 दिन है।
सबसे उम्रदराज कप्तान
हरमनप्रीत की कमाई करोड़ो में है लिहाजा वे लग्जरी लाइफ जीती हैं। उन्हें बाइक चलाना भी काफी पसंद है।
लग्जरी लाइफ
हरमनप्रीत की मुंबई से पंजाब के पटिलाया तक प्रॉपर्टी है। हरमन के पास लग्जरी गाड़ियां भी हैं।
लग्जरी घर और गाड़ियां
महिला कप्तान को इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं। उन्हें घूमने-फिरने का भी काफी शौक है।
पॉपुलैरिटी
हरमनप्रीत अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। वे जिम में हर दिन जमकर मेहनत करती हैं।
बेहद फिटनेस
