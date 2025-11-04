By Mohit
हरमनप्रीत कौर की 11 ग्लैमरस तस्वीरें

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ  मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया पर फोटोशूट करवाया है।

हरमनप्रीत मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। वहीं फैशन और ग्लैमर के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं।

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हरमनप्रीत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें उनका ग्लैमरस अंदाज देखते ही बनता है।

हरमनप्रीत फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

हरमनप्रीत पंजाब के मोगा के हरमंदर सिंह भुल्लर के घर में 1989 में जन्मी थीं।

हरमनप्रीत महिला विश्व कप जीतने वाली सबसे उम्रदराज कप्तान हैं और उनकी उम्र 36 वर्ष 239 दिन है।

हरमनप्रीत की कमाई करोड़ो में है लिहाजा वे लग्जरी लाइफ जीती हैं। उन्हें बाइक चलाना भी काफी पसंद है।

हरमनप्रीत की मुंबई से पंजाब के पटिलाया तक प्रॉपर्टी है। हरमन के पास लग्जरी गाड़ियां भी हैं।

महिला कप्तान को इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं। उन्हें घूमने-फिरने का भी काफी शौक है।

हरमनप्रीत अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। वे जिम में हर दिन जमकर मेहनत करती हैं।

