By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 26, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

घर में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हारने वाले भारतीय कप्तान

न्यूजीलैंड के बाद अब दक्षिण अफ्रीका ने भी घर में भारतीय क्रिकेट टीम का सूपड़ा साफ कर दिया है।

दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराया

Pic Credit: Social Media

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है।

बुरी तरह हारी टीम इंडिया

Pic Credit: Social Media

भारतीय टीम इस सीरीज को 2-0 से हार गई है। 

2-0 से क्लीन स्वीप

Pic Credit: Social Media

आइए आज हम आपको उन कप्तानों के बारे में बताते हैं, जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 2008 से घर में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हारे हैं।

घर में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले कप्तान

Pic Credit: Social Media

घर में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों की सूची में रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं। 

रोहित शर्मा पहले नंबर पर

Pic Credit: Social Media

रोहित ने भारतीय सरजमीं पर 16 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिसमें से भारत को 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा।

5 टेस्ट मैच हारे

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में दूसरे स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी हैं। उन्होंने भारतीय सरजमीं पर 21 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 3 में हार का सामना करना पड़ा।

महेंद्र सिंह धोनी 3 टेस्ट मैच हारे

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने 31 मैच घर पर खेले, जिसमें सिर्फ 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा।

विराट कोहली 2 टेस्ट मैच हारे

Pic Credit: Social Media

शुभमन गिल का नाम भी इस सूची में शामिल है। उन्होंने भारतीय सरजमीं पर 3 मैचों में कप्तानी की है,  जिसमें से एक में हार का सामाना करना पड़ा है।

शुभमन गिल के नाम 1 हार

Pic Credit: Social Media

