घर में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हारने वाले भारतीय कप्तान
न्यूजीलैंड के बाद अब दक्षिण अफ्रीका ने भी घर में भारतीय क्रिकेट टीम का सूपड़ा साफ कर दिया है।
दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराया
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है।
बुरी तरह हारी टीम इंडिया
भारतीय टीम इस सीरीज को 2-0 से हार गई है।
2-0 से क्लीन स्वीप
आइए आज हम आपको उन कप्तानों के बारे में बताते हैं, जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 2008 से घर में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हारे हैं।
घर में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले कप्तान
घर में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों की सूची में रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं।
रोहित शर्मा पहले नंबर पर
रोहित ने भारतीय सरजमीं पर 16 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिसमें से भारत को 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा।
5 टेस्ट मैच हारे
लिस्ट में दूसरे स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी हैं। उन्होंने भारतीय सरजमीं पर 21 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 3 में हार का सामना करना पड़ा।
महेंद्र सिंह धोनी 3 टेस्ट मैच हारे
विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने 31 मैच घर पर खेले, जिसमें सिर्फ 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा।
विराट कोहली 2 टेस्ट मैच हारे
शुभमन गिल का नाम भी इस सूची में शामिल है। उन्होंने भारतीय सरजमीं पर 3 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से एक में हार का सामाना करना पड़ा है।
शुभमन गिल के नाम 1 हार
