By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 22, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

100+ ODI मैचों में कप्तानी करने वाले भारतीय

वनडे मैचों का इतिहास पुराना है। इस फॉर्मेट में समय बीतने के साथ-साथ कप्तान भी बदलते गए हैं।

वनडे फॉर्मेट में भारतीय कप्तान

Pic Credit: Social Media

आज हम आपको उन भारतीय कप्तानों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने भारत के लिए 100 से अधिक एकदिवसीय मुकाबलों में कप्तानी की है।

100 से अधिक मैचों में कप्तानी

Pic Credit: Social Media

इस सूची में सिर्फ तीन नाम शामिल हैं। ये नाम हैं- महेंद्र सिंह धोनी, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सौरव गांगुली।

सिर्फ तीन नाम शामिल

Pic Credit: Social Media

सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की।

महेंद्र सिंह धोनी

Pic Credit: Social Media

धोनी ने कुल 200 वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है। इन 200 मैचों में उन्होंने 55 की जीत प्रतिशत के साथ भारत को 110 मुकाबले जिताए हैं।

200 वनडे मैचों में की कप्तानी

Pic Credit: Social Media

भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैचों में कप्तानी करने वाले दूसरे खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं।

मोहम्मद अजहरुद्दीन

Pic Credit: Social Media

अजहरुद्दीन ने भारत के लिए कुल 174 वनडे मैचों में कप्तानी की, जिसमें 51.7 की जीत प्रतिशत के साथ भारत को 90 मुकाबलों में जीत दिलाई।

174 वनडे मैचों में की कप्तानी

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में तीसरे नंबर पर सौरव गांगुली हैं।

सौरव गांगुली

Pic Credit: Social Media

उन्होंने भारत के लिए कुल 146 मैचों में कप्तानी की जिसमें से 76 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल की। इस दौरान उनका जीत प्रतिशत 52 प्रतिशत रहा।

146 मैचों में कप्तानी

Pic Credit: Social Media

सबसे ज्यादा ODI मैच जीतने वाले 5 भारतीय कप्तान

