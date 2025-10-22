By Vimlesh Kumar Bhurtiya
100+ ODI मैचों में कप्तानी करने वाले भारतीय
वनडे मैचों का इतिहास पुराना है। इस फॉर्मेट में समय बीतने के साथ-साथ कप्तान भी बदलते गए हैं।
वनडे फॉर्मेट में भारतीय कप्तान
आज हम आपको उन भारतीय कप्तानों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने भारत के लिए 100 से अधिक एकदिवसीय मुकाबलों में कप्तानी की है।
इस सूची में सिर्फ तीन नाम शामिल हैं। ये नाम हैं- महेंद्र सिंह धोनी, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सौरव गांगुली।
सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की।
धोनी ने कुल 200 वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है। इन 200 मैचों में उन्होंने 55 की जीत प्रतिशत के साथ भारत को 110 मुकाबले जिताए हैं।
भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैचों में कप्तानी करने वाले दूसरे खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं।
अजहरुद्दीन ने भारत के लिए कुल 174 वनडे मैचों में कप्तानी की, जिसमें 51.7 की जीत प्रतिशत के साथ भारत को 90 मुकाबलों में जीत दिलाई।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर सौरव गांगुली हैं।
उन्होंने भारत के लिए कुल 146 मैचों में कप्तानी की जिसमें से 76 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल की। इस दौरान उनका जीत प्रतिशत 52 प्रतिशत रहा।
