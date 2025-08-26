By Mohit
T20I: सबसे ज्यादा ओवर फेंकने वाले इंडियन
T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा ओवर फेंकने वाले इंडियन बॉलर कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
भारत के लिए टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा ओवर फेंकने वाले प्लेयर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं। हार्दिक पांड्या अबतक 302.5 ओवर डाल चुके हैं।
हार्दिक पांड्या
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं जो कि अबतक 298.3 ओवर फेंक चुके हैं।
भुवनेश्वर कुमार
Photo: ICC/FB
भारतीय स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल अबतक टी-20 इंटरनेशनल में 294 ओवर फेंक चुके हैं। वे लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
युजवेंद्र चहल
Photo: ICC/FB
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। बुमराह टी-20 इंटरनेशनल में अबतक 251.3 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं।
बुमराह
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने टी-20 इंटरनेशनल में 242 ओवर फेंके। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
अश्विन
Photo: ICC/FB
टी-20 फार्मैट से संन्यास ले चुके रवींद्र जडेजा ने 226 ओवर गेंदबाजी की। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
रवींद्र जडेजा
Photo: ICC/FB
तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। वे अबतक कुल 218.2 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं।
अर्शदीप सिंह
Photo: ICC/FB
अक्षर पटेल लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। वे अबतक कुल 215.1 ओवर डाल चुके हैं।
अक्षर पटेल
Photo: ICC/FB
