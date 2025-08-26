By Mohit
T20I: सबसे ज्यादा ओवर फेंकने वाले इंडियन

T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा ओवर फेंकने वाले इंडियन बॉलर कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।

भारत के लिए टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा ओवर फेंकने वाले प्लेयर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं। हार्दिक पांड्या अबतक 302.5 ओवर डाल चुके हैं।

हार्दिक पांड्या

लिस्ट में दूसरे स्थान पर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं जो कि अबतक  298.3 ओवर फेंक चुके हैं।

भुवनेश्वर कुमार

भारतीय स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल अबतक टी-20 इंटरनेशनल में 294 ओवर फेंक चुके हैं। वे लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

युजवेंद्र चहल

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। बुमराह टी-20 इंटरनेशनल में अबतक 251.3 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं।

बुमराह

पूर्व भारतीय स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने टी-20 इंटरनेशनल में 242 ओवर फेंके। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

अश्विन

टी-20 फार्मैट से संन्यास ले चुके रवींद्र जडेजा ने 226 ओवर गेंदबाजी की। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

रवींद्र जडेजा

तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। वे अबतक कुल 218.2 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं।

अर्शदीप सिंह

अक्षर पटेल लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। वे अबतक कुल 215.1 ओवर डाल चुके हैं।

अक्षर पटेल

