ODI में रोहित शर्मा से ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज
रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन वनडे क्रिकेट में अब भी एक्टिव हैं।
रोहित शर्मा
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा के वनडे करियर की बात करें उन्होंने अब तक भारत के लिए 273 वनडे मैच खेले हैं।
वनडे करियर
Pic Credit: Social Media
इन 273 वनडे मैचों की 265 पारियों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।
265 पारियों में की है बल्लेबाजी
Pic Credit: Social Media
इन 265 पारियों में रोहित ने 48.76 की औसत और 92.80 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए कुल 11168 रन बनाए हैं।
बनाए हैं इतने रन
Pic Credit: Social Media
इस दौरान रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर में 32 शतक और 58 अर्धशतक लगाए हैं।
लगाए हैं कुल 32 शतक
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने वनडे करियर में 3 दोहरे शतक जड़े हैं। ऐसा करने वाले वे दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं।
तीन दोहरे शतक
Video Credit: Social Media
वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा से ज्यादा शतक सिर्फ दो भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए हैं।
शतकों के मामले में सिर्फ 2 भारतीय आगे
Pic Credit: Social Media
जी हां, सिर्फ विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ही वे भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा से ज्यादा शतक लगाए हैं।
विराट और सचिन
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में अब तक कुल 51 शतक लगाए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर के 49 शतक हैं। वहीं, रोहित शर्मा के सिर्फ 32 शतक हैं।
दोनों के इतने शतक
Pic Credit: Social Media
