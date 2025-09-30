By Mohit
PUBLISHED Sep 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
T20 फाइनल: सबसे बड़े स्कोर वाले इंडियन
क्रिकेट के टी-20
फार्मैट
को
फैन्स
काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा हो भी क्यों न मैच के दौरान चौके-छक्कों की बारिश जो होती है।
काफी पसंद
T20
फाइनल
में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले इंडियन
बैटर
कौन-कौन हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
टी-20
वर्ल्ड
कप 2014 के
फाइनल
में विराट
कोहली
ने श्रीलंका के खिलाफ 77 रन की पारी खेली थी।
विराट
कोहली
- 2014
Photo: ICC/FB
टी-20
वर्ल्ड
कप 2024 के
फाइनल
में विराट
कोहली
ने
साउथ
अफ्रीका
के खिलाफ 76 रन की पारी खेली थी।
विराट
कोहली
- 2024
Photo: ICC/FB
साल 2007 में खेले गए पहले टी-20
वर्ल्ड
कप के
फाइनल
मैच में गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ 75 रन बनाए थे।
गौतम गंभीर - 2007
Photo: ICC/FB
22 वर्षीय युवा बल्लेबाज ने अब एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ
नाबाद
69 रन बनाए।
तिलक वर्मा - 2025
Source: Insta
पूर्व भारतीय
ओपनर
बैटर
शिखर
धवन
ने एशिया कप 2016 के
फाइनल
में बांग्लादेश के खिलाफ 60 रन की पारी अपने नाम की थी।
शिखर
धवन
Photo: ICC/FB
टी-20
फार्मैट
के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 2018 में
निदहास
ट्रॉफी के
फाइनल
में बांग्लादेश के खिलाफ 56 रन बनाए थे।
रोहित शर्मा
Photo: ICC/FB
Asia Cup
में सबसे ज्यादा रन और
विकेट
चटकाने वाले
Click Here