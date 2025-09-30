By Mohit
T20 फाइनल: सबसे बड़े स्कोर वाले इंडियन

क्रिकेट के टी-20 फार्मैट को फैन्स काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा हो भी क्यों न मैच के दौरान चौके-छक्कों की बारिश जो होती है।

T20 फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले इंडियन बैटर कौन-कौन हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।

टी-20 वर्ल्ड कप 2014 के फाइनल में विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 77 रन की पारी खेली थी।

विराट कोहली - 2014

Photo: ICC/FB

टी-20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की पारी खेली थी।

विराट कोहली - 2024

Photo: ICC/FB

साल 2007 में खेले गए पहले टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ 75 रन बनाए थे।

गौतम गंभीर - 2007

Photo: ICC/FB

22 वर्षीय युवा बल्लेबाज ने अब एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 69 रन बनाए। 

तिलक वर्मा - 2025

Source: Insta

पूर्व भारतीय ओपनर बैटर शिखर धवन ने एशिया कप 2016 के फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 60 रन की पारी अपने नाम की थी।

शिखर धवन

Photo: ICC/FB

टी-20 फार्मैट के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 2018 में निदहास ट्रॉफी के फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 56 रन बनाए थे।

रोहित शर्मा

Photo: ICC/FB

