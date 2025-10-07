By Mohit
PUBLISHED Oct 7, 2025
नंबर 6 पर भारत के लिए सबसे अधिक टेस्ट रन
इंडियन क्रिकेट टीम के लिए नंबर नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे अधिक टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण ने नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट में 2760 रन बनाए।
वीवीएस लक्ष्मण
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने ने नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट में 1725 रन अपने नाम किए।
सौरव गांगुली
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने टेस्ट में नंबर 6 पोजिशन पर बल्लेबाजी करते हुए 1484 रन बनाए।
युवराज सिंह
Source: Insta/YuvrajSingh
पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रवि शास्त्री ने अपने टेस्ट करियर के कुल रन में से 1262 रन नंबर 6 पोजिशन पर बल्लेबाजी करते हुए बनाए।
रवि शास्त्री
Source: Insta
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी टेस्ट में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए 1218 रन बनाने में सफल रहे।
एमएस धोनी
Photo: ICC/FB
पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट में नंबर 6 पर खेलते हुए कुल 1056 रन अपने नाम किए।
रोहित शर्मा
Source: Insta
मौजूदा स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने क्रिकेट के इस सबसे पुराने फार्मैट में अबतक नंबर 6 पर 1000 रन बनाए हैं।
रविंद्र जडेजा
Photo: ICC/FB
