By Mohit
PUBLISHED Sep 16, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

जल्द शादी करेंगे ये स्टार क्रिकेटर

आज हम आपको वे कौन-से क्रिकेटर हैं जो कि जल्द शादी करने जा रहे हैं इसबारे में जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव जल्द अपने बचपन की दोस्त वंशिका अरोड़ा से शादी करने जा रहे हैं।

कुलदीप यादव

Source: Insta

बीते दिनों ही सगाई हुई थी। सगाई काफी प्राइवेट थी जिसमें कम ही लोग शामिल हुए थे।

बीते दिनों सगाई

Source: Insta

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वंशिका लखनऊ में एलआईसी में काम करती हैं और कुलदीप संग नवंबर में साथ फेरे ले सकती हैं।

नवंबर में संभव

Source: Insta

भारतीय ऑलराउंडर रिंकू सिंह की मंगेतर समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज हैं।

प्रिया रिंकू

Source: Insta

सांसद प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की सगाई हो चुकी है अब दोनों शादी का इंतजार कर रहे हैं।

शादी का इंतजार

Source: Insta

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की भी सगाई बीते दिनों हुई है। अर्जुन ने सानिया चंडोक से सगाई की है।

अर्जुन सानिया

Source: Insta

सानिया की उम्र 26 साल है और वे एक कारोबारी पर‍िवार से ताल्लुक रखती हैं। सानिया अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर की भी बेस्ट फ्रेंड हैं।

कारोबारी पर‍िवार से

Source: Insta

ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर मार्कस स्टोइनिस ने भी हाल में अपनी गर्लफ्रेंड सारा संग सगाई की है। ये कपल भी जल्द शादी के बंधन में बंध सकता है।

स्टोइनिस सारा

Source: Insta

शिवम दुबे ने की है लव मैरिज, वाइफ संग तस्वीरें

