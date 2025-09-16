By Mohit
PUBLISHED Sep 16, 2025
Cricket
जल्द शादी करेंगे ये स्टार क्रिकेटर
आज हम आपको वे कौन-से क्रिकेटर हैं जो कि जल्द शादी करने जा रहे हैं
इसबारे
में जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
टीम इंडिया के
स्पिन
गेंदबाज कुलदीप यादव जल्द अपने बचपन की दोस्त
वंशिका
अरोड़ा
से शादी करने जा रहे हैं।
कुलदीप
यादव
Source: Insta
बीते दिनों ही सगाई हुई थी। सगाई काफी प्राइवेट थी जिसमें कम ही लोग शामिल हुए थे।
बीते दिनों सगाई
Source: Insta
मीडिया
रिपोर्ट्स
की मानें तो
वंशिका
लखनऊ में
एलआईसी
में काम करती हैं
और
कुलदीप
संग नवंबर में साथ फेरे ले सकती हैं।
नवंबर में संभव
Source: Insta
भारतीय ऑलराउंडर
रिंकू
सिंह की
मंगेतर
समाजवादी
पार्टी की सांसद प्रिया सरोज हैं।
प्रिया रिंकू
Source: Insta
सांसद
प्रिया सरोज और
रिंकू
सिंह की सगाई हो चुकी है
अब
दोनों शादी का इंतजार कर रहे हैं।
शादी का इंतजार
Source: Insta
पूर्व भारतीय बल्लेबाज
सचिन
तेंदुलकर
के बेटे अर्जुन
तेंदुलकर
की भी सगाई बीते दिनों हुई है। अर्जुन ने
सानिया
चंडोक
से सगाई की है।
अर्जुन सानिया
Source: Insta
सानिया
की उम्र 26 साल है और वे एक
कारोबारी
परिवार
से ताल्लुक रखती हैं। सानिया अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर की भी बेस्ट फ्रेंड हैं।
कारोबारी
परिवार
से
Source: Insta
ऑस्ट्रेलिया
के क्रिकेटर
मार्कस
स्टोइनिस
ने भी हाल में अपनी
गर्लफ्रेंड
सारा संग सगाई की है। ये
कपल
भी जल्द शादी के बंधन में बंध सकता है।
स्टोइनिस सारा
Source: Insta
शिवम
दुबे
ने की है
लव
मैरिज
,
वाइफ
संग तस्वीरें
