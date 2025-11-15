By Mohit
PUBLISHED Nov 15, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

ऋषभ पंत ने बनाया महारिकॉर्ड

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट फार्मैट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

नया कीर्तिमान

Source: Insta

पंत ने एक ऐसा महारिकॉर्ड बनाया है जो कि कभी पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के नाम था।

सहवाग पीछे

Photo: ICC/FB

युवा बल्लेबाज क्रिकेट के सबसे पुराने फार्मैट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।

सबसे ज्यादा

Source: Insta

पंत ने शुक्रवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की।

मैच के दूसरे दिन

Source: Insta

वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट में भारत की ओर से सबसे अधिक 90 छक्के लगाए थे।

सहवाग के इतने

पंत ने केशव महाराज की गेंद पर एक छक्का जड़ते ही लिस्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया। पंत के अब टेस्ट में 92 छक्के हो चुके हैं।

महाराज की गेंद पर

Source: Insta

चौकों की बात करें तो पंत के टेस्ट फार्मैट में अबतक कुल 372 चौके हो चुके हैं।

चौके इतने हैं

Source: Insta

ऋषभ पंत की उम्र 28 साल है। वे अबतक 31 वनडे मैच, 76 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 125 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

अन्य फार्मैट

Source: Insta

पंत के नाम वनडे में 871 रन हैं तो टी-20 इंटरनेशनल में 1209 रन हैं। वहीं वे आईपीएल में 3553 रन बना चुके हैं।

रन इतने

Source: Insta

सबसे कम पारियों में 20 ODI शतक जड़ने वाले खिलाड़ी

 Click Here