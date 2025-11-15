By Mohit
ऋषभ पंत ने बनाया महारिकॉर्ड
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट फार्मैट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
नया कीर्तिमान
पंत ने एक ऐसा महारिकॉर्ड बनाया है जो कि कभी पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के नाम था।
सहवाग पीछे
युवा बल्लेबाज क्रिकेट के सबसे पुराने फार्मैट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।
सबसे ज्यादा
पंत ने शुक्रवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की।
मैच के दूसरे दिन
वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट में भारत की ओर से सबसे अधिक 90 छक्के लगाए थे।
सहवाग के इतने
पंत ने केशव महाराज की गेंद पर एक छक्का जड़ते ही लिस्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया। पंत के अब टेस्ट में 92 छक्के हो चुके हैं।
महाराज की गेंद पर
चौकों की बात करें तो पंत के टेस्ट फार्मैट में अबतक कुल 372 चौके हो चुके हैं।
चौके इतने हैं
ऋषभ पंत की उम्र 28 साल है। वे अबतक 31 वनडे मैच, 76 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 125 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।
अन्य फार्मैट
पंत के नाम वनडे में 871 रन हैं तो टी-20 इंटरनेशनल में 1209 रन हैं। वहीं वे आईपीएल में 3553 रन बना चुके हैं।
रन इतने
