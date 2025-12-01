By Mohit
PUBLISHED Nov 1, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

डिकॉक की वाइफ कभी थीं चीयरलीडर

साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

डिकॉक की वाइफ का नाम साशा है। साशा कभी पेशे से चीयरलीडर रह चुकी हैं।

नाम है साशा

Source: Insta

साशा और डिकॉक की मुलाकात साल 2012 में चैंपियन लीग के दौरान हुई थी।

2012 में मुलाकात

Source: Insta

इसी मैच में साशा बतौर चीयरलीडर काम कर रही थीं। मैच के दौरान ही डिकॉक की नजर साशा पर पड़ी।

मैच के दौरान 

Source: Insta

इस मैच के बाद से ही दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे।

पसंद करने लगे थे

Source: Insta

डिकॉक ने चार साल डेट करने के बाद साशा से 2016 में शादी कर ली थी।

डेटिंग फिर शादी

Source: Insta

इस कपल के दो बच्चे भी हैं। दो बच्चों की मां होने के बावजूद साशा की फिटनेस देखते ही बनती है।

दो बच्चे

Source: Insta

साशा खूबसूरती और फैशन के मामले में काफी आगे नजर आती हैं। वे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं।

अप्सरा से कम नहीं

Source: Insta

डिकॉक की वाइफ अक्सर मैच के दौरान पति और उनकी टीम को चीयर करते हुए स्टेडियम में दिख चुकी हैं।

करती हैं चीयर

Source: Insta

भारतीय क्रिकेट प्रेजेंटर को नजरभर देख तो लीजिए

 Click Here