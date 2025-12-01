By Mohit
डिकॉक की वाइफ कभी थीं चीयरलीडर
साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
Source: Insta
डिकॉक की वाइफ का नाम साशा है। साशा कभी पेशे से चीयरलीडर रह चुकी हैं।
नाम है साशा
Source: Insta
साशा और डिकॉक की मुलाकात साल 2012 में चैंपियन लीग के दौरान हुई थी।
2012 में मुलाकात
Source: Insta
इसी मैच में साशा बतौर चीयरलीडर काम कर रही थीं। मैच के दौरान ही डिकॉक की नजर साशा पर पड़ी।
मैच के दौरान
Source: Insta
इस मैच के बाद से ही दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे।
पसंद करने लगे थे
Source: Insta
डिकॉक ने चार साल डेट करने के बाद साशा से 2016 में शादी कर ली थी।
डेटिंग फिर शादी
Source: Insta
इस कपल के दो बच्चे भी हैं। दो बच्चों की मां होने के बावजूद साशा की फिटनेस देखते ही बनती है।
दो बच्चे
Source: Insta
साशा खूबसूरती और फैशन के मामले में काफी आगे नजर आती हैं। वे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं।
अप्सरा से कम नहीं
Source: Insta
डिकॉक की वाइफ अक्सर मैच के दौरान पति और उनकी टीम को चीयर करते हुए स्टेडियम में दिख चुकी हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
