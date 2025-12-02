By Mohit
कोहली की पारी के बाद मिस्ट्री गर्ल वायरल

साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची वनडे में विराट कोहली ने शतक जड़कर एकबार फिर साबित कर दिया कि वे मौजूदा समय के बेस्ट प्लेयर क्यों हैं।

शतक जड़ा

Source: Insta

मैच के दौरान कोहली के शतक जड़ते ही दर्शकों की भीड़ में मौजूद एक लड़की ने सभी का ध्यान खींचा।

ध्यान खींचा

Source: Insta

सोशल मीडिया पर फैंस इस लड़की को 'मिस्ट्री गर्ल' कहकर पुकारने लगे। ये लड़की रातों-रात वायरल हुई है।

रातों-रात वायरल

Source: Insta

'मिस्ट्री गर्ल' ने कोहली की धुंआधार पारी के बाद अपने क्यूट रिएक्शन से महफिल लूट ली।

क्यूट रिएक्शन

Source: Insta

'मिस्ट्री गर्ल' की पहचान रिया वर्मा के रूप में हुई है। रिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं।

काफी एक्टिव

Source: Insta

विराट ने अपनी पारी के दौरान जैसे ही शतक पूरा किया था तो रिया ने खुशी से अपने गाल पर दोनों हाथ रख लिए थे।

गाल पर हाथ 

Source: Insta

फैन्स को रिया का ये अंदाज इस हद तक पसंद आया कि वे रातों-रात चर्चा का विषय बन गईं।

रातों-रात चर्चा 

Source: Insta

रिया को इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं। वे मुंबई में रहती हैं।

पॉपुलर

Source: Insta

रिया के इंस्टाग्राम बॉयो के मुताबिक वे बतौर एक्ट्रेस काम करती हैं। वहीं उन्हें गेमिंग का भी शौक है।

ये है पेशा

Source: Insta

रिया विराट कोहली की भी जबरदस्त फैन हैं। वे आईपीएल के दौरान आरसीबी को जमकर चीयर करते हुए भी नजर आती रही हैं।

जबरदस्त फैन

Source: Insta

कोहली की भांजी भी शतक पर हुईं खुश 

