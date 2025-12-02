By Mohit
कोहली की पारी के बाद मिस्ट्री गर्ल वायरल
साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची वनडे में विराट कोहली ने शतक जड़कर एकबार फिर साबित कर दिया कि वे मौजूदा समय के बेस्ट प्लेयर क्यों हैं।
मैच के दौरान कोहली के शतक जड़ते ही दर्शकों की भीड़ में मौजूद एक लड़की ने सभी का ध्यान खींचा।
सोशल मीडिया पर फैंस इस लड़की को 'मिस्ट्री गर्ल' कहकर पुकारने लगे। ये लड़की रातों-रात वायरल हुई है।
'मिस्ट्री गर्ल' ने कोहली की धुंआधार पारी के बाद अपने क्यूट रिएक्शन से महफिल लूट ली।
'मिस्ट्री गर्ल' की पहचान रिया वर्मा के रूप में हुई है। रिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं।
विराट ने अपनी पारी के दौरान जैसे ही शतक पूरा किया था तो रिया ने खुशी से अपने गाल पर दोनों हाथ रख लिए थे।
फैन्स को रिया का ये अंदाज इस हद तक पसंद आया कि वे रातों-रात चर्चा का विषय बन गईं।
रिया को इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं। वे मुंबई में रहती हैं।
रिया के इंस्टाग्राम बॉयो के मुताबिक वे बतौर एक्ट्रेस काम करती हैं। वहीं उन्हें गेमिंग का भी शौक है।
रिया विराट कोहली की भी जबरदस्त फैन हैं। वे आईपीएल के दौरान आरसीबी को जमकर चीयर करते हुए भी नजर आती रही हैं।
कोहली की भांजी भी शतक पर हुईं खुश
