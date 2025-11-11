By Mohit
PUBLISHED Nov 11, 2025

 Cricket

IND Vs SA: सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट वाले

इंडियन टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे।

सीरीज खेली जाएगी

Photo: BCCI/FB

इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट फार्मैट में अबतक कौन-कौन से गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाई हैं आइए आज इसपर एक नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर पूर्व भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले का नाम दर्ज है। कुंबले ने 21 टेस्ट मैच की 40 पारी में 84 विकेट हासिल किए।

अनिल कुंबले

Photo: ICC/FB

साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन का नाम इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। स्टेन ने 14 मैच में 65 विकेट अपने नाम किए।

डेल स्टेन

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय गेंदबाज जवागल श्रीनाथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। जवागल ने 13 मैच की 25 पारी में 64 विकेट चटकाए।

जवागल श्रीनाथ

Photo: BCCI/FB

लिस्ट में चौथे स्थान पर पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का नाम दर्ज है। उन्होंने 11 मैच की 19 पारी में 60 विकेट हासिल किए।

हरभजन सिंह

Photo: ICC/FB

साउथ अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज मॉर्ने मॉर्केल का नाम लिस्ट में पांचवें स्थान पर है। मॉर्केल ने 17 मैच की 31 पारी में 58 विकेट चटकाए।

मॉर्ने मॉर्केल

Photo: ICC/FB

लिस्ट में छठे स्थान पर पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज एलन डोनाल्ड हैं जिन्होंने 11 टेस्ट मैच की 20 पारी में 57 विकेट हासिल किए।

एलन डोनाल्ड

Photo: ICC/FB

