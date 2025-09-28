By Mohit
ये हैं इंडिया और पाक क्रिकेटर्स की वाइफ
एशिया कप 2025 में खेल रहे इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ क्रिकेटर्स शादीशुदा भी हैं। आज हम आपको इन खिलाड़ियों की वाइफ से मिलवा रहे हैं।
शादीशुदा
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज
हसन
अली की
वाइफ
का नाम
सामिया
है। इस
कपल
के दो बच्चे हैं।
हसन
की
वाइफ
जसप्रीत
बुमराह
की
वाइफ
का नाम
संजना
गणेशन
है।
संजना
पेशे से
स्पोर्ट्स
प्रेजेंटर
हैं।
बुमराह
की
वाइफ
भारतीय कप्तान
सूर्यकुमार
यादव की
वाइफ
देविशा
शेट्टी
हैं। दोनों
कॉलेज
के दिनों से ही साथ हैं।
सूर्यकुमार
की
वाइफ
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज
हारिस
रऊफ
की
वाइफ
मुजना
है।
मुजना
पेशे से
मॉडल
हैं।
रऊफ
की
वाइफ
भारतीय
ऑलराउंडर
शिवम
दुबे
की
वाइफ
अंजुम खान है। इस
कपल
के दो बच्चे हैं।
दुबे
की
वाइफ
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह
अफरीदी
की
वाइफ
पूर्व
पाकिस्तानी
कप्तान
शाहिद
अफरीदी
की बेटी अंशा है।
शाहीन की
वाइफ
भारतीय
ऑलराउंडर
अक्षर पटेल की
वाइफ
मेहा
है। इस
कपल
ने
लव
मैरिज
की थी।
अक्षर की
वाइफ
पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा की
वाइफ
सबा
मंजर
है। सबा
लाइमलाइट
से दूर रहती हैं।
आगा की
वाइफ
भारतीय
विकेटकीपर
बल्लेबाज
संजू
सैमसन
की
वाइफ
चारुलता
है।
संजू
की
वाइफ
पाकिस्तान के
हसन
नवाज
भी शादीशुदा हैं।
नवाज
की
वाइफ
बेहद
ग्लैमरस
हैं।
नवाज
की
वाइफ
पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद नवाज की
वाइफ
का
नाम
इजदिहार
नवाज
है।
मोहम्मद की
वाइफ
भारतीय स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती की वाइफ का नाम नेहा खेडेकर है। इस कपल ने भी लव मैरिज की थी।
चक्रवर्ती की
वाइफ
