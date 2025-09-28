ये हैं इंडिया और पाक क्रिकेटर्स की वाइफ

एशिया कप 2025 में खेल रहे इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ क्रिकेटर्स शादीशुदा भी हैं। आज हम आपको इन खिलाड़ियों की वाइफ से मिलवा रहे हैं।