किसने जीते हैं एशिया कप के ज्यादा खिताब?
भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 में ग्रुप-ए में हैं। दोनों के बीच जब भी भिड़ंत होती है तो पूरी दुनिया की नजर होती है।
पूरी दुनिया की नजर
आज हम आपको
एशिया कप के सबसे ज्यादा खिताब भारत और पाकिस्तान में से किसने जीते हैं आज इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
एशिया कप टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम भारत है। भारत ने
अबतक
कुल 8 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है।
भारत ने 8 बार
टीम इंडिया ने सात बार
वनडे
फार्मैट
में तो एक बार टी-20
फार्मैट
में ये खिताब अपने नाम किया है।
फार्मैट
1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2018 और 2023 में
वनडे
फार्मैट
में तो 2016 में टी-20
फार्मैट
में ये खिताब हासिल किया था।
कब-कब?
बात करें पाकिस्तान की तो भारत के मुकाबले काफी पीछे है। पाक टीम
अबतक
सिर्फ 2 ही बार ये खिताब हासिल कर सकी है।
सिर्फ 2 ही बार
पाकिस्तान ने साल 2000 और 2012 में एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी।
कब जीते खिताब?
भारत के अलावा एशिया कप का खिताब सबसे ज्यादा बार
श्रीलंकाई
टीम ने हासिल किया है।
सबसे ज्यादा बार
श्रीलंकाई
टीम ने ये खिताब 6 बार हासिल किया है।
श्रीलंकाई
टीम ने 1986, 1997, 2004, 2008, 2014 और 2022 में ये खिताब हासिल किया था।
6 बार हासिल किया
भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा
अबतक
कोई चौथी टीम ये खिताब अपने नाम नहीं कर सकी है।
अबतक तीन ही टीम
Asia Cup
में रनों के लिहाज से 8 सबसे बड़ी जीत
