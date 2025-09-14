By Mohit
PUBLISHED Sep 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

इंडिया पाक क्रिकेटरों की ग्लैमरस वाइफ

एशिया कप 2025 में खेल रहे इंडिया पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर शादीशुदा भी हैं। आज आपको इन क्रिकेटर्स की ग्लैमरस वाइफ से मिलवा रहे हैं।

आइए मिलिए

Source: Insta

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की वाइफ देविशा शेट्टी हैं। दोनों कॉलेज के दिनो से ही एक दूसरे को जानते हैं।

देविशा शेट्टी

Source: Insta

पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा की वाइफ का नाम सबा मंजर है। वे लाइमलाइट से दूर रहती हैं।

सबा मंजर

Source: Insta

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वाइफ संजना गणेशन हैं जो कि पेशे से स्पोर्ट्स एंकर हैं। इस कपल का एक बच्चा भी है।

संजना गणेशन

Source: Insta

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की वाइफ अंशा हैं जो कि पूर्व पाक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी हैं।

अंशा

Source: Insta

पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ की वाइफ मुजना मसूद मलिक बेहद खूबसूरत हैं।

मुजना मसूद

Source: Insta

भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे की वाइफ का नाम अंजुम खान है। इस कपल के दो बच्चे भी हैं।

अंजुम खान

Source: Insta

ऑलराउंडर अक्षर पटेल की वाइफ मेहा पटेल है। दोनों ने लव मैरिज की और एक बच्चे के माता-पिता भी हैं।

मेहा पटेल

Source: Insta

विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की वाइफ चारुलता है।

चारुलता

Source: Insta

स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती की वाइफ नेहा खेडेकर है। दोनों ने लंबे समय तक डेटिंग के बाद शादी की थी।

नेहा खेडेकर

Source: Insta

तेज गेंदबाज हसन अली की वाइफ सामिया है जो कि भारतीय हैं। सामिया ने फरीदाबाद से पढ़ाई की है।

सामिया

Source: Insta

ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हसन नवाज की वाइफ हैं।

हसन नवाज

Source: Insta

पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद नवाज की वाइफ इजदिहार नवाज बला की खूबसूरत हैं।

इजदिहार नवाज

Source: Insta

IND Vs PAK: किसने जीते हैं एशिया कप के सबसे ज्यादा खिताब?

 Click Here