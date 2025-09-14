By Mohit
PUBLISHED Sep 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
इंडिया पाक क्रिकेटरों की ग्लैमरस वाइफ
एशिया कप 2025 में खेल रहे इंडिया पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर शादीशुदा भी हैं। आज आपको इन
क्रिकेटर्स
की
ग्लैमरस
वाइफ
से मिलवा रहे हैं।
आइए मिलिए
Source: Insta
भारतीय कप्तान
सूर्यकुमार
यादव की
वाइफ
देविशा
शेट्टी
हैं। दोनों
कॉलेज
के
दिनो
से ही एक दूसरे को जानते हैं।
देविशा
शेट्टी
Source: Insta
पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा की
वाइफ
का नाम सबा
मंजर
है। वे
लाइमलाइट
से दूर रहती हैं।
सबा
मंजर
Source: Insta
भारतीय तेज गेंदबाज
जसप्रीत
बुमराह
की
वाइफ
संजना
गणेशन
हैं जो कि पेशे से
स्पोर्ट्स
एंकर
हैं। इस
कपल
का एक बच्चा भी है।
संजना
गणेशन
Source: Insta
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह
अफरीदी
की
वाइफ
अंशा
हैं जो कि पूर्व पाक कप्तान
शाहिद
अफरीदी
की बेटी हैं।
अंशा
Source: Insta
पाकिस्तान के गेंदबाज
हारिस
रऊफ
की वाइफ
मुजना
मसूद
मलिक
बेहद खूबसूरत हैं।
मुजना
मसूद
Source: Insta
भारतीय
ऑलराउंडर
शिवम
दुबे
की
वाइफ
का नाम अंजुम खान है। इस
कपल
के दो बच्चे भी हैं।
अंजुम खान
Source: Insta
ऑलराउंडर
अक्षर पटेल की
वाइफ
मेहा
पटेल है। दोनों ने
लव
मैरिज
की और एक बच्चे के माता-पिता भी हैं।
मेहा
पटेल
Source: Insta
विकेटकीपर
बल्लेबाज
संजू
सैमसन
की
वाइफ
चारुलता
है।
चारुलता
Source: Insta
स्पिन
गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती की
वाइफ
नेहा
खेडेकर
है। दोनों ने लंबे समय तक
डेटिंग
के बाद शादी की थी।
नेहा
खेडेकर
Source: Insta
तेज गेंदबाज
हसन
अली की
वाइफ
सामिया
है जो कि भारतीय हैं।
सामिया
ने
फरीदाबाद
से पढ़ाई की है।
सामिया
Source: Insta
ये पाकिस्तान के क्रिकेटर
हसन
नवाज
की
वाइफ
हैं।
हसन
नवाज
Source: Insta
पाकिस्तान के
स्टार
क्रिकेटर मोहम्मद
नवाज
की
वाइफ
इजदिहार
नवाज
बला की खूबसूरत हैं।
इजदिहार
नवाज
Source: Insta
IND Vs PAK
:
किसने जीते हैं एशिया कप के सबसे ज्यादा
खिताब
?
Click Here