By Mohit
PUBLISHED Oct 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
हिटमैन ने पूरा किया ये खास 'शतक'
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में एक नई उपलब्धि अपने खाते में जोड़ ली।
नई उपलब्धि
Photo: TeamIndia/FB
रोहित ने वनडे फार्मैट में एक खास 'शतक' अपने नाम किया है। आइए जानते हैं ये क्या है।
आइए जानते हैं
Photo: TeamIndia/FB
दरअसल रोहित ने इस मैच में अपने वनडे करियर का 100वां कैच लपका है।
100वां कैच
Photo: TeamIndia/FB
रोहित शर्मा के सिडनी वनडे से पहले 98 कैच थे। मगर अब इस मैच में दो कैच लपकर वे कैचों का शतक पूरा कर चुके हैं।
सिडनी से पहले
Photo: TeamIndia/FB
रोहित ने इस मैच में मिचेल ओवन और नाथन एलिस का कैच लपका। रोहित के अलावा वनडे में 100 या इससे ज्यादा कैच लपकने वाले भारतीय कौन-कौन हैं आइए ये भी जान लेते हैं।
रोहित से आगे
Photo: TeamIndia/FB
पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना ने अपने वनडे करियर में 102 कैच लपके वहीं राहुल द्रविड़ ने 124 कैच।
सुरेश और राहुल
सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में कुल 140 कैच पकड़े तो वहीं विराट कोहली लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।
लिस्ट में सचिन भी
विराट कोहली अपने वनडे करियर में अबतक कुल 164 कैच लपक चुके हैं।
विराट नंबर वन
Photo: ICC/FB
शिखर धवन की एक्स वाइफ और मौजूदा GF से मिलिए
Click Here