PUBLISHED October 18, 2025
मोबाइल में कहां देख सकेंगे भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच?
सात महीने के लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट फैंस विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेट में देख सकेंगे।
विराट और रोहित की वापसी
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली नजर आएंगे।
19 अक्टूबर को आएंगे नजर
दोनों खिलाड़ी आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नजर आए थे। इसके बाद यह डुओ 19 अक्टूबर को मैदान पर दिखेगा।
चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब
भारत और ऑस्ट्रलिया के बीच शुरू हो रही सीरीज का लाइव प्रसारण मोबाइल पर कहां देखा जा सकेगा यह सवाल कई लोगों का होगा।
मोबाइल में कहां देखें
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली आगामी वनडे और टी-20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी।
जियो हॉटस्टार में दिखेगा मैच
आप मोबाइल में प्ले स्टोर से जियो-हॉटस्टार ऐप डाउनलोड कर या जियो हॉटस्टार की वेबसाइट को लैपटॉप या अन्य डिवाइस पर लॉगिन करके देख सकते हैं।
ऐप या वेबसाइट पर
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा। साढ़े 8 बजे टॉस होगा।
सुबह 9 बजे शुरू होगा मैच
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।
टीवी पर यहां देखें
वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम कुछ इस प्रकार है। शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल, नितीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा।
ऐसा है भारतीय वनडे स्क्वाड
