बारिश में भारत की ये जगहें दिखती हैं स्वर्ग सी सुंदर
बारिश के मौसम में पानी के फुहार का मजा लेने और हरियाली को देखने के लिए लोग घूमने का प्लान बनाते हैं।
बारिश का मौसम
भारत में कई ऐसे शहर हैं, जो बारिश के मौसम में बेहद सुंदर दिखते हैं। इनकी सुंदरता देखकर धरती पर स्वर्ग कहा जाना गलत नहीं होगा।
धरती पर स्वर्ग
अगर आप भी बारिश के मौसम में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन जगहों को देखने जरूर जाएं। चलिए इनके बारे में बताते हैं।
कौन से शहर
केरल का ये हिल स्टेशन मुन्नार बारिश के मौसम में अपनी हरियाली के लिए फेमस है। यहां पर आपको शांत प्रकृति का माहौल मिलेगा।
मुन्नार
लोनावला
महाराष्ट्र का लोनावला घूमने लोग वीकेंड पर जाते हैं लेकिन बारिश के मौसम में यहां की बात ही अलग है। लोनावला घूमने जाएं।
गोवा
गोवा मानसून सीजन में जाना आपका बेस्ट डिसीजन हो सकता है। गोवा इस समय पानी की लहरों और हरे पेड़ों से भरा रहता है।
दार्जिलिंग
पश्चिम बंगाल का खूबसूरत शहर दार्जिलिंग भी बारिश के मौसम में घूमने के लिए बेस्ट है। दार्जिलिंग में चाय के हरे खेत देखने को मिलेंगे।
शिलॉन्ग
मेघालय में स्थित शिलॉन्ग भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलॉन्ग में तेज बहते झरने देखने में अलग सुकून मिलता है।
उदयपुर
उदयपुर की खूबसूरती को करीब से देखना है, तो बारिश के मौसम में जाएं। उदयपुर झीलों का शहर है और ये मानसून में और खिल जाता है।
कुर्ग
कर्नाटक का कुर्ग भी पहाड़ों, हरियाली, झरनों, नदियों के लिए जाना जाता है। मानसून में यहां घूमना अच्छा ऑप्शन है।
