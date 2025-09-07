By Mohit
PUBLISHED Sep 7, 2025

Asia Cup में इंडिया पाक का हेड टू हेड

एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। ये टूर्नामेंट इसबार टी-20 फार्मैट में खेला जाएगा।

9 सितंबर से आगाज

Photo: Teamindia/Insta

भारत और पाकिस्तान की टीम भी एकबार फिर आमने-सामने होगी। इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी।

आमने-सामने

Photo: Teamindia/Insta

आज हम आपको एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है इसकी जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

Photo: Teamindia/Insta

एशिया कप में अबतक भारत ने पाकिस्तान को कुल 10 बार शिकस्त दी है।

10 बार शिकस्त 

Photo: ICC/FB

बात करें पाकिस्तान की तो उसने भारतीय टीम को अबतक इस टूर्नामेंट में कुल 6 बार हराया है।

6 बार हराया

Source: Insta

एशिया कप टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच दो मैच बेनतीजा भी रहे हैं।

बेनतीजा भी रहे

आपको बता दें कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें 14 सितंबर को आमने-सामनें होगी।

भिड़ंत कब?

Photo: Teamindia/Insta

टी-20 फार्मैट से संन्यास के बाद टीम इंडिया विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में खेलने उतरेगी।

संन्यास के बाद 

वहीं एशिया कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं दी गई है तो वहीं सलमान आगा को कप्तान नियुक्त किया गया है।

पाक का कप्तान

Photo: SalmanAgha/Insta

भारत पाकिस्तान के अलावा एशिया कप में यूएई, ओमान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग की टीमें भी खेलेंगी।

ग्रुप-ए

Photo: Teamindia/Insta

ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तन, यूएई और ओमान हैं तो ग्रुप-बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग हैं।

ग्रुप-ए

Photo: Teamindia/Insta

