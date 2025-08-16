By Navaneet Rathaur
परेड में सेना जिन बंदूकों को लेकर मार्च करती है उसमें गोलियां होती हैं या नहीं

स्वतंत्रता दिवस पर कर्तव्य पथ पर सेना की परेड राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि परेड में सैनिकों के पास जो बंदूके होती हैं, उनमें गोलियां होती हैं या नहीं।

स्वतंत्रता दिवस

परेड में सेना अपनी ताकत, अनुशासन और देशभक्ति दिखाती है। यह राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का संदेश देती है।

परेड का महत्व

सैनिक परेड में INSAS, AK-47 जैसी राइफल्स लेकर मार्च करते हैं। ये बंदूकें उनके अनुशासन और प्रशिक्षण का प्रतीक हैं।

सैनिकों की बंदूकें

स्वतंत्रता दिवस की परेड में सैनिकों की बंदूकें आमतौर पर खाली होती हैं। यह एक औपचारिक और शांतिपूर्ण आयोजन है।

क्या बंदूकों में गोलियां होती हैं?

परेड में हजारों लोग और विशिष्ट अतिथि मौजूद होते हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बंदूकें बिना गोलियों के होती हैं।

सुरक्षा है सर्वोपरि

सैन्य नियमों के अनुसार, औपचारिक परेड में हथियार अनलोडेड रखे जाते हैं, ताकि कोई दुर्घटना ना हो।

सैन्य प्रोटोकॉल

परेड में तोपों की सलामी दी जाती है, लेकिन ये भी प्रतीकात्मक होती हैं। असली गोले की जगह खाली गोले इस्तेमाल होते हैं।

सलामी और परंपरा

बंदूकें बिना गोलियों के होती हैं, लेकिन सैनिकों का कदमताल और हथियार संभालने का तरीका उनके प्रशिक्षण को दर्शाता है।

सैन्य प्रशिक्षण का प्रदर्शन

खाली बंदूकें जनता और नेताओं के बीच विश्वास का प्रतीक हैं। परेड का उद्देश्य उत्सव और गौरव है, ना कि युद्ध।

शांति और विश्वास

स्वतंत्रता दिवस की परेड शक्ति और शांति का मिश्रण है। खाली बंदूकें देश की एकता और सुरक्षा का संदेश देती हैं।

देशभक्ति का उत्सव

