T20I में भारत के अबतक इतने मैच रहे टाई

T20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम के अबतक 7 मैच टाई रहे हैं। क्या थे सभी के रिजल्टआइए जानते हैं।

कुल 7 मैच

भारतीय टीम ने 2007 टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को ग्रुप स्टेच के मैच में हराया था। टाई मैच को भारत ने बॉल आउट के जरिए 3-0 से जीता था।

भारत Vs पाकिस्तान

2020 में हेमिल्टन में न्यूजीलैंड से सुपर ओवर में भारत को 18 रन का टारगेट मिला था। भारत ने शुरुआती चार गेंद में 8 रन बनाए थे। रोहित ने आखिरी दो गेंद पर छक्का जड़कर जीत दिलवा दी थी।

भारत Vs न्यूजीलैंड

2020 में ही भारत और न्यूजीलैंड के दो मैच लगातार टाई रहे थे। सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने 13 रन बनाए जवाब में 5 गेंद में ही टारगेट को हासिल कर लिया था।

लगातार दो मैच

साल 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में भी मैच टाई रहा था। बारिश हुई तो सुपर ओवर नहीं हुआ। डकवर्थ लुईस नियम के जरिए मैच कोई भी टीम नहीं जीत सकी थी।

भारत Vs न्यूजीलैंड

2024 में बेंगलुरु में दोनों टीमों के बीच एक नहीं बल्कि दो सुपर ओवर हुए। पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 16-16 रन बनाए। हालांकि दूसरे सुपर ओवर में इंडिया को जीत मिली।

भारत Vs अफगानिस्तान

2024 में ही भारत श्रीलंका के बीच मैच टाई रहा था। दोनों टीमों ने 137 रन बनाए थे। सुपर ओवर में भारत ने सिर्फ 2 रन ही खर्चे। ऐसे में भारत ने एक ही गेंद पर जीत दर्ज कर ली थी।

भारत Vs श्रीलंका

एशिया कप 2025 में भारत श्रीलंका के बीच मैच टाई रहा। अर्शदीप सिंह ने सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन दिए जवाब में टीम इंडिया ने एक ही गेंद पर जीत दर्ज कर ली थी।

भारत Vs श्रीलंका

