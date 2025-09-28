T20I में भारत के अबतक इतने मैच रहे टाई

2020 में

हेमिल्टन

में

न्यूजीलैंड

से

सुपर

ओवर

में भारत को 18 रन का

टारगेट

मिला था। भारत ने शुरुआती चार गेंद में 8 रन बनाए थे। रोहित ने आखिरी दो गेंद पर

छक्का

जड़कर जीत दिलवा दी थी।