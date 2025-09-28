By Mohit
PUBLISHED Sep 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
T20I में भारत के अबतक इतने मैच रहे टाई
T20
इंटरनेशनल में भारतीय टीम के
अबतक
7 मैच
टाई
रहे हैं। क्या थे सभी के
रिजल्टआइए
जानते हैं।
कुल 7 मैच
भारतीय टीम
ने
2007 टी-20
वर्ल्ड
कप
में पाकिस्तान की टीम को ग्रुप
स्टेच
के मैच में हराया था।
टाई
मैच को भारत ने बॉल आउट के जरिए 3-0 से जीता था।
भारत
Vs
पाकिस्तान
Source: Insta
2020 में
हेमिल्टन
में
न्यूजीलैंड
से
सुपर
ओवर
में भारत को 18 रन का
टारगेट
मिला था। भारत ने शुरुआती चार गेंद में 8 रन बनाए थे। रोहित ने आखिरी दो गेंद पर
छक्का
जड़कर जीत दिलवा दी थी।
भारत
Vs
न्यूजीलैंड
2020 में ही भारत और
न्यूजीलैंड
के दो मैच लगातार
टाई
रहे थे।
सुपर
ओवर
में
न्यूजीलैंड
ने 13 रन बनाए जवाब में 5 गेंद में ही
टारगेट
को हासिल कर लिया था।
लगातार दो मैच
साल 2022 में
न्यूजीलैंड
के खिलाफ
नेपियर
में भी मैच
टाई
रहा था। बारिश हुई तो
सुपर
ओवर
नहीं हुआ।
डकवर्थ
लुईस
नियम के जरिए मैच कोई भी टीम नहीं जीत सकी थी।
भारत
Vs
न्यूजीलैंड
Source: Insta
2024 में
बेंगलुरु
में दोनों टीमों के बीच एक नहीं बल्कि दो
सुपर
ओवर
हुए। पहले
सुपर
ओवर
में दोनों टीमों ने 16-16 रन बनाए।
हालांकि
दूसरे
सुपर
ओवर
में इंडिया को जीत मिली।
भारत
Vs
अफगानिस्तान
Source: Insta
2024 में ही भारत श्रीलंका के बीच मैच
टाई
रहा था। दोनों टीमों ने 137 रन बनाए थे।
सुपर
ओवर
में भारत
ने सिर्फ 2 रन ही खर्चे। ऐसे में भारत ने एक ही गेंद पर जीत दर्ज कर ली थी।
भारत
Vs
श्रीलंका
एशिया कप 2025 में
भारत श्रीलंका के बीच मैच
टाई
रहा।
अर्शदीप
सिंह ने
सुपर
ओवर
में सिर्फ 2 रन दिए जवाब में टीम इंडिया ने एक ही गेंद पर जीत
दर्ज
कर ली थी।
भारत
Vs
श्रीलंका
Source: Insta
क्रिकेट
कमेंटेटर
जेस
की खूबसूरती पर हार बैठेंगे दिल!
Click Here