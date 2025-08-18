By Mohit
PUBLISHED August 18, 2025
देश का पहला ADAS सेफ्टी वाला स्कूटर
ओला इलेक्ट्रिक ने में देश का पहला ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सेफ्टी वाला स्कूटर S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च किया है। आइए इसकी खासियतें जानते हैं।
लॉन्च
Photo: OLA
स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 1.49 लाख रुपए है और बुकिंग 15 अगस्त से शुरू भी हो चुकी है।
कीमत इतनी
Photo: OLA
कंपनी ने स्कूटर में LED लाइट्स और नया DRL दिया है तो वहीं इसमें कार्बन-फाइबर फ्रंट फेंडर दिए गए हैं।
फ्रंट फेंडर
Photo: OLA
S1 प्रो स्पोर्ट का डिजाइन भी कंपनी के मौजूदा S1 प्रो स्कूटर की तरह ही है। कुछ बदलाव जैसे एक्सटेंसिव एयरो वर्क और एयरोडायनामिक फेयरिंग्स हैं।
कुछ बदलाव
Photo: OLA
फेरिट मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर से लैस इस नए स्कूटर की टॉप स्पीड 152kmph है तो वहीं फुल चार्ज पर 320km (IDC रेंज) ड्राइविंग रेंज मिलेगी।
ड्राइविंग रेंज
Photo: OLA
कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर 2 सेकेंड में ही 0-40kmph की स्पीड पकड़ने में सक्षम है।
2 सेकेंड में ही
Photo: OLA
स्कूटर में 5.2kWh वाली बैटरी है। मोटर 16kW की पावर और 71Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है।
पावर
Photo: OLA
स्कूटर में गैस चार्ज्ड मोनोशॉक, फ्रंट व्हील में ABS से लैस डिस्क ब्रेक, फ्रंट व्हील 14 इंच तो रियर व्हील 12 इंच के हैं।
रियर व्हील
Photo: OLA
ADAS सेफ्टी फीचर राइडिंग को ज्यादा सुरक्षित बनाता है क्योंकि डैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन ओवर स्पीड अलर्ट, कोलिजन वार्निंग और इंड स्पॉट अलर्ट जैसे फीचर्स हैं।
सेफ्टी फीचर्स
Photo: OLA
आपको बता दें कि 999 रुपये देकर स्कूटर की बुकिंग कर सकते हैं। वहीं कंपनी डिलीवरी जनवरी 2026 से शुरू करेगी।
डिलीवरी कब?
Photo: OLA
