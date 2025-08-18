By Mohit
PUBLISHED August 18, 2025

देश का पहला ADAS सेफ्टी वाला स्कूटर

ओला इलेक्ट्रिक ने में देश का पहला ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सेफ्टी वाला स्कूटर S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च किया है। आइए इसकी खासियतें जानते हैं।

लॉन्च

स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 1.49 लाख रुपए है और बुकिंग 15 अगस्त से शुरू भी हो चुकी है।

कीमत इतनी

कंपनी ने स्कूटर में LED लाइट्स और नया DRL दिया है तो वहीं इसमें कार्बन-फाइबर फ्रंट फेंडर दिए गए हैं।

फ्रंट फेंडर

S1 प्रो स्पोर्ट का डिजाइन भी कंपनी के मौजूदा S1 प्रो स्कूटर की तरह ही है। कुछ बदलाव जैसे एक्सटेंसिव एयरो वर्क और एयरोडायनामिक फेयरिंग्स हैं।

कुछ बदलाव

फेरिट मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर से लैस इस नए स्कूटर की टॉप स्पीड 152kmph है तो वहीं फुल चार्ज पर 320km (IDC रेंज) ड्राइविंग रेंज मिलेगी।

ड्राइविंग रेंज 

कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर 2 सेकेंड में ही 0-40kmph की स्पीड पकड़ने में सक्षम है।

2 सेकेंड में ही 

स्कूटर में 5.2kWh वाली बैटरी है। मोटर 16kW की पावर और 71Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है।

पावर

स्कूटर में गैस चार्ज्ड मोनोशॉक, फ्रंट व्हील में ABS से लैस डिस्क ब्रेक, फ्रंट व्हील 14 इंच तो रियर व्हील 12 इंच के हैं।

रियर व्हील

ADAS सेफ्टी फीचर राइडिंग को ज्यादा सुरक्षित बनाता है क्योंकि डैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन ओवर स्पीड अलर्ट, कोलिजन वार्निंग और इंड स्पॉट अलर्ट जैसे फीचर्स हैं।

सेफ्टी फीचर्स

आपको बता दें कि 999 रुपये देकर स्कूटर की बुकिंग कर सकते हैं। वहीं कंपनी डिलीवरी जनवरी 2026 से शुरू करेगी।

डिलीवरी कब?

