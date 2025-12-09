साल 2025 में भारत के टॉप-5 टेस्ट स्कोरर

विकेटकीपर

बल्लेबाज ऋषभ पंत 7

टेस्ट

मैच में 629 रन के साथ

लिस्ट

में पांचवें स्थान पर हैं। पंत ने साल 2025 में 2 शतक और 4

अर्धशतक

जड़े।

बेस्ट

स्कोर 134 रन है।