साल 2025 में भारत के टॉप-5 टेस्ट स्कोरर

विराट कोहली 2025 में भारत के टॉप वनडे स्कोरर हैं। विराट ने 2025 में 13 मैच खेले जिनमें 651 रन बनाए।

वनडे में विराट नंबर वन

हम आपको 2025 में भारत के टॉप-5 टेस्ट स्कोरर कौन-कौन हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

टेस्ट में कौन?

लिस्ट में पहले स्थान पर शुभमन गिल हैं जिन्होंने 9 टेस्ट मैच में 983 रन बनाए। 

शुभमन गिल

गिल ने 5 शतक और 1 अर्धशतक जड़ा। शुभमन गिल का साल 2025 में टेस्ट में बेस्ट स्कोर 269 रहा।

बेस्ट स्कोर

केएल राहुल 10 टेस्ट मैच में 813 रन के साथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। केएल ने 3 शतक और 3 अर्धशतक जड़े। बेस्ट स्कोर 137 रन रहा।

केएल राहुल

अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। जडेजा ने 10 टेस्ट मैच में 764 रन बनाए।

रवींद्र जडेजा

जडेजा के नाम साल 2025 में टेस्ट में 2 शतक और 6 अर्धशतक दर्ज हैं। बेस्ट स्कोर नाबाद 107 रन है।

जडेजा का बेस्ट स्कोर

युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। जायसवाल ने 10 टेस्ट मैच में 745 रन बनाए।

यशस्वी जायसवाल

साल 2025 में जायसवाल ने टेस्ट फार्मैट में 3 शतक और 3 अर्धशतक जड़े। बेस्ट स्कोर 175 रन है।

जायसवाल के 3 शतक

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 7 टेस्ट मैच में 629 रन के साथ लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। पंत ने साल 2025 में 2 शतक और 4 अर्धशतक जड़े। बेस्ट स्कोर 134 रन है।

ऋषभ पंत

टेस्ट में 12 दोहरे शतक वाला इकलौता खिलाड़ी

