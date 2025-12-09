By Mohit
PUBLISHED Dec 9, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
साल 2025 में भारत के टॉप-5 टेस्ट स्कोरर
विराट
कोहली
2025
में भारत के
टॉप
वनडे
स्कोरर
हैं। विराट ने 2025 में
13
मैच खेले जिनमें 651 रन बनाए।
वनडे में विराट नंबर वन
Source: Insta
हम आपको
2025
में भारत के टॉप-5
टेस्ट
स्कोरर
कौन-कौन हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
टेस्ट में कौन?
लिस्ट
में पहले स्थान पर
शुभमन
गिल हैं जिन्होंने 9
टेस्ट
मैच में 983 रन बनाए।
शुभमन गिल
Source: Insta
गिल ने 5 शतक और 1
अर्धशतक
जड़ा।
शुभमन
गिल का साल 2025 में
टेस्ट
में
बेस्ट
स्कोर 269 रहा।
बेस्ट स्कोर
Source: Insta
केएल
राहुल 10
टेस्ट
मैच में 813 रन के साथ
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
केएल
ने 3 शतक और 3
अर्धशतक
जड़े।
बेस्ट
स्कोर 137 रन रहा।
केएल राहुल
Source: Insta
अनुभवी
ऑलराउंडर
रवींद्र
जडेजा
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
जडेजा
ने 10
टेस्ट
मैच में 764 रन बनाए।
रवींद्र
जडेजा
Source: Insta
जडेजा
के नाम साल 2025 में
टेस्ट
में 2 शतक और 6
अर्धशतक
दर्ज हैं।
बेस्ट
स्कोर
नाबाद
107 रन है।
जडेजा का बेस्ट स्कोर
Source: Insta
युवा बल्लेबाज यशस्वी
जायसवाल
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
जायसवाल
ने 10
टेस्ट
मैच में 745 रन बनाए।
यशस्वी
जायसवाल
Source: Insta
साल 2025 में
जायसवाल ने टेस्ट फार्मैट में
3 शतक और 3
अर्धशतक
जड़े।
बेस्ट
स्कोर 175 रन है।
जायसवाल के 3 शतक
Source: Insta
विकेटकीपर
बल्लेबाज ऋषभ पंत 7
टेस्ट
मैच में 629 रन के साथ
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं। पंत ने साल 2025 में 2 शतक और 4
अर्धशतक
जड़े।
बेस्ट
स्कोर 134 रन है।
ऋषभ पंत
Source: Insta
टेस्ट
में 12 दोहरे शतक वाला इकलौता खिलाड़ी
Click Here