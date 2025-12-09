By Mohit
Cricket
2025 में भारत के टॉप-5
वनडे
स्कोरर
साल 2025 खत्म होने की कगार पर है।
वनडे
फार्मैट
में इस साल किन भारतीय बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए आइए टॉप-5 पर नजर डाल लेते हैं।
टॉप-5
लिस्ट
में पहले स्थान पर विराट
कोहली
हैं जिन्होंने 13 मैच खेले जिनमें 651 रन बनाए।
विराट
कोहली
विराट
कोहली
ने इस दौरान 3 शतक और 4
अर्धशतक
अपने नाम किए।
बेस्ट
स्कोर 135 रन रहा।
बेस्ट स्कोर
लिस्ट
में रोहित शर्मा 14 मैच में 650 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। रोहित का
बेस्ट
स्कोर
नाबाद
121 रन रहा।
रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने
वनडे
फार्मैट
में साल 2025 में कुल 4
अर्धशतक
और 2 शतक जड़े।
शतक
श्रेयस
अय्यर
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
अय्यर
ने 11 मैच खेले जिनमें 496 रन बनाए।
श्रेयस
अय्यर
अय्यर
ने इस दौरान 5
अर्धशतक
अपने नाम किए। धाकड़ बल्लेबाज का
बेस्ट
स्कोर 79 रन रहा।
बेस्ट
स्कोर
शुभमन
गिल
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं। गिल ने 11 मैच खेले जिनमें 490 रन बनाए। गिल के नाम 2
अर्धशतक
और 2 शतक दर्ज हुए। गिल का
वनडे
में इस साल
बेस्ट
स्कोर 112 रन रहा।
शुभमन
गिल
विकेटकीपर
बल्लेबाज
केएल
राहुल
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
केएल
ने 14 मैच खेले जिनमें 367 रन बनाए।
केएल
ने 2
अर्धशतकीय
पारी खेली।
बेस्ट
स्कोर
नाबाद
66 रन रहा।
केएल
राहुल
