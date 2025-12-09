2025 में भारत के टॉप-5 वनडे स्कोरर

शुभमन

गिल

लिस्ट

में चौथे स्थान पर हैं। गिल ने 11 मैच खेले जिनमें 490 रन बनाए। गिल के नाम 2

अर्धशतक

और 2 शतक दर्ज हुए। गिल का

वनडे

में इस साल

बेस्ट

स्कोर 112 रन रहा।