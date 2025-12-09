By Mohit
PUBLISHED Dec 9, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

2025 में भारत के टॉप-5 वनडे स्कोरर

साल 2025 खत्म होने की कगार पर है। वनडे फार्मैट में इस साल किन भारतीय बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए आइए टॉप-5 पर नजर डाल लेते हैं।

टॉप-5

Heading 3

लिस्ट में पहले स्थान पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 13 मैच खेले जिनमें 651 रन बनाए।

विराट कोहली

Source: Insta

विराट कोहली ने इस दौरान 3 शतक और 4 अर्धशतक अपने नाम किए। बेस्ट स्कोर 135 रन रहा।

बेस्ट स्कोर

Source: Insta

लिस्ट में रोहित शर्मा 14 मैच में 650 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। रोहित का बेस्ट स्कोर नाबाद 121 रन रहा।

रोहित शर्मा

Source: Insta

रोहित शर्मा ने वनडे फार्मैट में साल 2025 में कुल 4 अर्धशतक और 2 शतक जड़े।

शतक

Source: Insta

श्रेयस अय्यर लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। अय्यर ने 11 मैच खेले जिनमें 496 रन बनाए।

श्रेयस अय्यर

Source: Insta

अय्यर ने इस दौरान 5 अर्धशतक अपने नाम किए। धाकड़ बल्लेबाज का बेस्ट स्कोर 79 रन रहा।

बेस्ट स्कोर

Source: Insta

शुभमन गिल लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। गिल ने 11 मैच खेले जिनमें 490 रन बनाए। गिल के नाम 2 अर्धशतक और 2 शतक दर्ज हुए। गिल का वनडे में इस साल बेस्ट स्कोर 112 रन रहा।

शुभमन गिल

Source: Insta

विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। केएल ने 14 मैच खेले जिनमें 367 रन बनाए। केएल ने 2 अर्धशतकीय पारी खेली। बेस्ट स्कोर नाबाद 66 रन रहा।

केएल राहुल

Source: Insta

टेस्ट में 12 दोहरे शतक वाला इकलौता खिलाड़ी

 Click Here