By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
लाल किले पर किसने दिया था सबसे लंबा भाषण?
साल 2025, 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसे लेकर देशभर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
15 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं।
कई तरह के कार्यक्रम
इसी दिन दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से देश के प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करते हैं और झंडा भी फहराया जाता है।
पीएम करते हैं संबोधित
लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त के इतिहास में अब तक लाल किले से सबसे लंबा भाषण किस प्रधानमंत्री ने दिया है। चलिए इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं।
सबसे लंबा भाषण
पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ही लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड दर्ज है।
पीएम मोदी
उन्होंने पिछले साल यानी 2024 में 98 मिनट का भाषण दिया था।
98 मिनट का भाषण
नरेंद्र मोदी से पहले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1947 में 72 मिनट का भाषण दिया था।
दूसरे नंबर पर
हालांकि नेहरू के इस रिकॉर्ड को पीएम मोदी ने 2015 में 88 मिनट का भाषण देकर तोड़ा था।
रिकॉर्ड तोड़ा
सबसे लंबे भाषण के अलावा सबसे छोटे भाषण का भी रिकॉर्ड दर्ज है। पहले जवाहर लाल नेहरू और फिर इंदिरा गांधी ने 14 मिनट का भाषण दिया था।
सबसे छोटा भाषण
ये लाल किले से दिया गया सबसे छोटा भाषण है। उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ मनमोहन सिंह के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है।
अन्य नाम
