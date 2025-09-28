By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 28, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

एशिया कप के इतिहास में भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार हराया है?

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा।

एशिया कप 2025 का फाइनल

Pic Credit: Social Media

ऐसा एशिया कप के इतिहास में पहली बार होगा, जब भारत पाकिस्तान की टीमें फाइनल में आमने-सामने होंगी।

पहली बार भारत-पाक आमने-सामने

Pic Credit: Social Media

एशिया कप के इतिहास में 41 साल बाद ऐसा हो रहा है। एशिया कप की शुरुआत साल 1984 से हुई थी। 2023 तक इसके 16 संस्करण खेले गए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कभी फाइनल मुकाबला नहीं हुआ।

41 साल बाद होगा ऐसा

Pic Credit: Social Media

एशिया कप के 17वें संस्करण में ऐसा संभव हुआ है। हालांकि, फाइनल में भले ही इन टीमों की मुलाकात ना हुई हो, लेकिन टूर्नामेंट के लीग और नॉकआउट मैचों में ये टीमें आमने सामने हुई हैं।

17वें संस्करण में हुआ है ऐसा

Pic Credit: Social Media

ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि एशिया कप के इतिहास में भारत पाकिस्तान के बीच कुल कितने मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने कितने और पाकिस्तान ने कितने जीते हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच की राइवलरी

Video Credit: Social Media

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे के खिलाफ 20 मैच खेले हैं। 

खेले हैं कुल 20 मैच

Pic Credit: Social Media

इनमें से 12 में भारत ने जीत हासिल की है, जबकि छह बार पाकिस्तान जीता है। दो मैचों का परिणाम बारिश के कारण नहीं निकला है। 

भारत ने जीते हैं 12 

Pic Credit: Social Media

एशिया कप के टी-20 प्रारूप में भारत ने पांच मैचों में से चार बार पाकिस्तान को हराया है। 

टी-20 में पाकिस्तान का सूपड़ा साफ

Pic Credit: Social Media

वहीं, वनडे प्रारूप में भारत ने 15 में से 8 मैचों में जीत के साथ इस प्रतिद्वंद्विता पर अपना दबदबा बनाए रखा है। पाकिस्तान ने वनडे में भारत से 5 बार जीत हासिल की है। दो मैच बिना रिजल्ट के समाप्त हुए हैं।

वनडे में 8 जीत

Pic Credit: Social Media

एशिया कप टी-20 में सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले 5 बैटर

 Click Here