कुलदीप और वरुण चटाएंगे पाकिस्तान को धूल, दोनों का टी-20I करियर देखिए
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का महत्वपूर्ण मुकाबला आज 14 सितंबर को खेला जाएगा।
भारत और पाक का मैच
इस मैच के लिए दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं। इन टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है।
दोनों टीमें हैं तैयार
भारतीय क्रिकेट टीम इस बार स्पिन फ्रेंडली विकेट्स में अपने असरदार स्पिन गेंदबाजों के साथ उतरेगी।
भारत की टॉप क्लास स्पिन गेंदबाजी
भारत के पास कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे प्रभावशाली स्पिनर हैं, जो किसी भी समय अपनी शानदार गेंदबाजी से मैच का रुख पलट सकते हैं।
कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती
कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का अब तक का टी-20 करियर कैसा रहा है, आइए आज हम आपको बताते हैं।
दोनों का टी-20 करियर
सबसे पहले बात करते हैं कुलदीप यादव की। कुलदीप ने अपना टी-20 डेब्यू जुलाई 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था।
कुलदीप यादव का टी-20 डेब्यू
2017 से लेकर अब तक कुलदीप यादव ने भारत के लिए कुल 41 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 40 पारियों में गेंदबाजी की है।
खेले हैं इतने मैच
इन 40 पारियों में कुलदीप यादव ने 13.4 की शानदार औसत और 6.72 की इकोनॉमी के साथ कुल 73 विकेट लिए हैं। कुलदीप यादव के आंकड़ों से पता चलता है कि वे कितने घातक गेंदबाज हैं।
40 पारियों में 73 विकेट
वहीं, वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो उन्होंने अपना टी-20 डेब्यू 25 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ किया था।
वरुण चक्रवर्ती का डेब्यू
वरुण ने अब तक भारत के लिए कुल 19 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 19 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 14.26 की शानदार औसत और 6.88 की इकोनॉमी के साथ कुल 34 विकेट हासिल किए हैं।
लिए हैं 19 पारियों में 34 विकेट
