By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

कुलदीप और वरुण चटाएंगे पाकिस्तान को धूल, दोनों का टी-20I करियर देखिए

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का महत्वपूर्ण मुकाबला आज 14 सितंबर को खेला जाएगा।

भारत और पाक का मैच

Pic Credit: Social Media

इस मैच के लिए दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं। इन टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है।

दोनों टीमें हैं तैयार

Pic Credit: Social Media

भारतीय क्रिकेट टीम इस बार स्पिन फ्रेंडली विकेट्स में अपने असरदार स्पिन गेंदबाजों के साथ उतरेगी।

भारत की टॉप क्लास स्पिन गेंदबाजी

Pic Credit: Social Media

भारत के पास कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे प्रभावशाली स्पिनर हैं, जो किसी भी समय अपनी शानदार गेंदबाजी से मैच का रुख पलट सकते हैं।

कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती

Pic Credit: Social Media

कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का अब तक का टी-20 करियर कैसा रहा है, आइए आज हम आपको बताते हैं।

दोनों का टी-20 करियर

Pic Credit: Social Media

सबसे पहले बात करते हैं कुलदीप यादव की। कुलदीप ने अपना टी-20 डेब्यू जुलाई 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था।

कुलदीप यादव का टी-20 डेब्यू

Pic Credit: Social Media

2017 से लेकर अब तक कुलदीप यादव ने भारत के लिए कुल 41 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 40 पारियों में गेंदबाजी की है।

खेले हैं इतने मैच

Pic Credit: Social Media

इन 40 पारियों में कुलदीप यादव ने 13.4 की शानदार औसत और 6.72 की इकोनॉमी के साथ कुल 73 विकेट लिए हैं। कुलदीप यादव के आंकड़ों से पता चलता है कि वे कितने घातक गेंदबाज हैं।

40 पारियों में 73 विकेट

Video Credit: Social Media

वहीं, वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो उन्होंने अपना टी-20 डेब्यू 25 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ किया था।

वरुण चक्रवर्ती का डेब्यू

Pic Credit: Social Media

वरुण ने अब तक भारत के लिए कुल 19 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 19 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 14.26 की शानदार औसत और 6.88 की इकोनॉमी के साथ कुल 34 विकेट हासिल किए हैं।

लिए हैं 19 पारियों में 34 विकेट

Pic Credit: Social Media

भारत के 1000 रुपए अमेरिका में कितने होंगे?

 Click Here