पाक के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने की छक्कों की बारिश, रोहित, हार्दिक और गंभीर को छोड़ा पीछे
एशिया कप सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दे दी है।
भारत ने पाकिस्तान को हराया
इस मैच में बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की।
अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी
उन्होंने 39 गेदों में ताबड़तोड़ 74 रनों की पारी खेली। इस दौरान अभिषेक शर्मा ने 189.74 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए।
39 गेंदों में 74 रन
अभिषेक शर्मा ने इस मैच में अपने 74 रनों के स्कोर में 6 चौके और 5 छक्के लगाए।
लगाए 5 छक्के और 6 चौके
इस तरह वे टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।
सर्वाधिक छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज
अभिषेक शर्मा से पहले पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में सिर्फ दो नाम हैं।
सिर्फ दो बल्लेबाज आगे
पहला विराट कोहली, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 11 मैचों में 11 छक्के लगाए हैं, जबकि दूसरे अभिषेक के गुरु युवराज सिंह, जिन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 9 छक्के लगाए हैं।
विराट और युवराज सिंह
अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 2 मैच खेले हैं, जिसकी 2 पारियों में 7 छक्के लगाए हैं।
2 मैचों में 7 छक्के
उन्होंने अपनी दो पारियों में ही रोहित शर्मा के 7 छक्कों की बराबरी कर ली, जो रोहित ने 12 पारियों में लगाए थे।
रोहित शर्मा की बराबरी
इतना ही नहीं, अभिषेक शर्मा ने गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या को भी टी-20I में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों ने पाक के खिलाफ 3-3 लगाए थे।
हार्दिक और गंभीर को छोड़ा पीछे
