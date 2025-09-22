By Vimlesh Kumar Bhurtiya
पाक के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने की छक्कों की बारिश, रोहित, हार्दिक और गंभीर को छोड़ा पीछे

एशिया कप सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दे दी है।

भारत ने पाकिस्तान को हराया

Pic Credit: Social Media

इस मैच में बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की।

अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

Pic Credit: Social Media

उन्होंने 39 गेदों में ताबड़तोड़ 74 रनों की पारी खेली। इस दौरान अभिषेक शर्मा ने 189.74 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

39 गेंदों में 74 रन

Pic Credit: Social Media

अभिषेक शर्मा ने इस मैच में अपने 74 रनों के स्कोर में 6 चौके और 5 छक्के लगाए।

लगाए 5 छक्के और 6 चौके

Pic Credit: Social Media

इस तरह वे टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।

सर्वाधिक छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज

Pic Credit: Social Media

अभिषेक शर्मा से पहले पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में सिर्फ दो नाम हैं।

सिर्फ दो बल्लेबाज आगे

Pic Credit: Social Media

पहला विराट कोहली, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 11 मैचों में 11 छक्के लगाए हैं, जबकि दूसरे अभिषेक के गुरु युवराज सिंह, जिन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 9 छक्के लगाए हैं।

विराट और युवराज सिंह

Video Credit: Social Media

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 2 मैच खेले हैं, जिसकी 2 पारियों में 7 छक्के लगाए हैं।

2 मैचों में 7 छक्के

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अपनी दो पारियों में ही रोहित शर्मा के 7 छक्कों की बराबरी कर ली, जो रोहित ने 12 पारियों में लगाए थे। 

रोहित शर्मा की बराबरी

Video Credit: Social Media

इतना ही नहीं, अभिषेक शर्मा ने गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या को भी टी-20I में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों ने पाक के खिलाफ 3-3 लगाए थे।

हार्दिक और गंभीर को छोड़ा पीछे

Pic Credit: Social Media

