By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 16, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बैटर
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज में भारतीय दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नजर आएंगे।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
Pic Credit: Social Media
क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली इस वनडे सीरीज में हैं। वे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मैदान पर शिकरत करते देखने के लिए बेताब हैं।
रो-को की वापसी
Pic Credit: Social Media
भारत और ऑस्ट्रे्लिया के बीच लंबे समय से वनडे सीरीज खेली जा रही है। कई भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है।
बल्लेबाजी के रिकॉर्ड्स
Pic Credit: Social Media
आज हम आपको उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाए हैं।
सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज
Pic Credit: Social Media
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 70 वनडे पारियां खेली हैं, जिसमें 9 शतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका सर्वोच्च स्कोर 175 है।
सचिन तेंदुलकर
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे नंबर पर वनडे क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली हैं। किंग कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक कुल 48 वनडे पारियां खेली हैं, जिसमें 8 शतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली का सर्वोच्च वनडे स्कोर 123 रन है।
विराट कोहली
Pic Credit: Social Media
इस सूची में तीसरे स्थान पर हिटमैन रोहित शर्मा का नाम है। पूर्व भारतीय कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 46 वनडे पारियां खेली हैं, जिसमें 8 शतक लगाए हैं। कंगारू टीम के खिलाफ हिटमैन का सर्वोच्च वनडे स्कोर 209 रन है।
रोहित शर्मा
Video Credit: Social Media
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन हैं। धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 29 पारियां खेली हैं, जिसमें 4 शतक लगाए हैं। इस टीम के खिलाफ उनका सर्वोच्च स्कोर 143 रन है।
शिखर धवन
Pic Credit: Social Media
वीवीएस लक्ष्मण का नाम भी इस सूची में शामिल है। वे लिस्ट में पांचवे स्थान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 19 वनडे पारियों में 4 शतक लगाए। 106 रन नाबाद उनका सर्वोच्च स्कोर रहा।
वीवीएस लक्ष्मण
Pic Credit: Social Media
