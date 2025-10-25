By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 25, 2025
ODI में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, रोहित इस नंबर पर
वनडे क्रिकेट में एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली की धूम देखने को मिली।
ऑस्ट्रेलिया में रोको की धूम
Pic Credit: Social Media
ऑस्ट्रेलिया में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में जहां एक तरफ रोहित शर्मा ने शतक लगाया, वहीं विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली।
दोनों ने भारत को दिलाई जीत
Pic Credit: Social Media
रोहित और विराट की शानदार बल्लेबाजी की वजह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इस मुकाबले को आसानी से 9 विकेट से जीत लिया।
9 विकेट से जीता भारत
Pic Credit: Social Media
भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन-कौन से हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज
Pic Credit: Social Media
भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। उन्होंने भारत के लिए अब तक वनडे में कुल 51 शतक जड़े हैं।
विराट कोहली
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने भारतीय टीम के लिए वनडे क्रिकेट में कुल 49 शतक लगाए हैं।
सचिन तेंदुलकर
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में अपना 33वां शतक जड़ा है। 33 वनडे शतकों के साथ वे विराट और सचिन के बाद लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं।
रोहित शर्मा
Video Credit: Social Media
भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाजों में चौथे नंबर पर सौरव गांगुली का नाम है। उन्होंने वनडे में कुल 22 शतक जड़े हैं।
सौरव गांगुली
Pic Credit: Social Media
इस सूची में 5वें और आखिरी स्थान पर गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन का नाम है। धवन ने भारत के लिए वनडे क्रिकेट में कुल 17 शतक लगाए हैं।
शिखर धवन
Pic Credit: Social Media
