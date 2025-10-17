By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 17, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
विराट कोहली ने वनडे में कुल कितने हजार रन बनाए हैं?
लंबे समय के बाद विराट कोहली क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे।
विराट कोहली की मैदान में वापसी
वे 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज खेलेंगे।
19 अक्टूबर से खलेंगे वनडे सीरीज
विराट कोहली आखिरी बार क्रिकेट के मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आए थे।
चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आए थे किंग
विराट ने टी-20 और टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है। वे सिर्फ वनडे क्रिकेट में एक्टिव हैं।
सिर्फ वनडे क्रिकेट में एक्टिव
विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में कितने हजार रन बनाए हैं, यह सवाल आपके मन में होगा।
वनडे में विराट के कितने हजार रन
ऐसे में आइए आज विराट कोहली के वनडे करियर पर एक नजर डालते हैं।
करियर पर एक नजर
विराट कोहली ने अपना वनडे डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ 18 अगस्त 2008 को किया था। तब से अब तक वे भारत के लिए कुल 302 वनडे मैच खेल चुके हैं।
भारत के लिए खेले हैं इतने मैच
विराट कोहली ने 302 वनडे मैचों की 290 पारियों में बल्लेबाजी की है। इन 290 पारियों में उन्होंने 57.88 की औसत और 93.35 की स्ट्राइक रेट से कुल 14181 रन बनाए हैं।
14 हजार से अधिक रन
विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 51 शतक और 74 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में 1325 चौके और 153 छक्के भी जड़े हैं। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का सर्वोच्च स्कोर 183 रन है, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था।
51 शतक और 74 अर्धशतक
