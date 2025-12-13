By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ये हैं ODI के 5 सर्वश्रेष्ठ बैटर
वनडे क्रिकेट में मौजूदा समय में दुनिया के 5 सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन-कौन हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।
टॉप-5 वनडे बैटर
आईसीसी की ताजा जारी रैंकिंग्स में रोहित शर्मा नंबर वन पर हैं।
रोहित शर्मा
मौजूदा समय में रोहित शर्मा के 781 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे टॉप पर बने हुए हैं।
781 रेटिंग पॉइंट्स
लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम है।
विराट कोहली
विराट कोहली मौजूदा समय में 773 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं।
773 रेटिंग पॉइंट्स
लिस्ट में तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल हैं। मौजूदा समय में मिचेल के 766 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
डैरिल मिचेल तीसरे स्थान पर
अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 764 रेटिंग पॉइंट्स के साथ सूची में चौथे स्थान पर हैं।
इब्राहिम जादरान चौथे स्थान पर
लिस्ट में पांचवें स्थान पर भारत के कप्तान शुभमन गिल हैं।
शुभमन गिल पांचवें नंबर पर
मौजूदा सयम में गिल के 723 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
723 रेटिंग पॉइंट्स
