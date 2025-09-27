By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 27, 2025
भारत में सबसे पहले किस गांव में उगता है सूरज?
दुनियाभर में कई ऐसे प्राकृतिक अजूबे हैं, जो हमें हैरान करते हैं। ऐसा ही एक अजूबा उगते हुए सूरज से जुड़ा हुआ है।
अजूबा
क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले किस गांव में सूरज उगता है। चलिए आज हम आपको इस बारे में बताते हैं।
गांव
अरुणाचल प्रदेश में वह गांव स्थित है जहां सबसे पहले सूरज उगता है।
अरुणाचल प्रदेश
भारत में जिस स्थान पर सूरज की पहली किरण पड़ती है, उस गांव का नाम डोंग है।
गांव का नाम
यह अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जो भारत, चीन और म्यांमार के ट्राय-जंक्शन पर स्थित है।
स्थित
आप इसे उत्तर-पूर्वी छोर पर स्थित भारत का पहला गांव भी कह सकते हैं। भारत में सबसे पहला सूर्योदय इसी गांव में होता है।
सूर्योदय
इस गांव में सुबह तीन बजे तक सूरज की रोशनी पहुंच जाती है। सुबह 4 बजे तक यह पूरी तरह से रोशन हो जाता है।
4 बजे सुबह
इतना ही नहीं, डोंग गांव में केवल 12 घंटे का दिन होता है। दोपहर के चार बजे, जब देश के अन्य हिस्सों में लोग चाय की तैयारी कर रहे होते हैं।
12 घंटे का दिन
डोंग गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यह लगभग 1240 मीटर की ऊंचाई पर लोहित नदी और सती नदी के संगम पर स्थित है।
प्राकृतिक सुंदरता
यह गांव भारत की सीमा पर चीन और म्यांमार से सटा हुआ है। इस गांव की आबादी सिर्फ 35 लोगों की है। ये सभी झोपड़ियों में रहने वाले 3-4 परिवारों के ही सदस्य हैं।
आबादी
