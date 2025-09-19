By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 19, 2025
भारत के किस राज्य में अब तक नहीं चली है रेल?
भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो कई सालों से यात्रियों को सेवाएं दे रहा है।
बड़ा नेटवर्क
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य है, जहां आज तक एक भी ट्रेन नहीं पहुंची? न कोई रेलवे स्टेशन, न कोई रेलवे ट्रैक।
कहां नहीं पहुंची है ट्रेन
इस राज्य भारत का हिस्सा बने दशकों हो गए, लेकिन यहां के लोग कभी ट्रेन से सफर नहीं कर पाए। आखिर ऐसा क्यों?
क्यों नहीं है रेल
यह राज्य है सिक्किम, जहां पर न तो रेलवे स्टेशन है और न ही रेलवे ट्रैक की व्यवस्था।
सिक्किम
सिक्किम भारत का 22वां राज्य है, जो 16 मई 1975 को भारतीय संघ का हिस्सा बना था। इसके बाद से आज तक यहां रेलवे का कोई नेटवर्क नहीं बना है।
22वां राज्य
सिक्किम में रेलवे ट्रैक के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट इसकी भौगोलिक स्थिति है।
रुकावट की वजह
सिक्किम एक पहाड़ी राज्य है, जहां की ऊबड़-खाबड़ जमीन, खड़ी ढलान और गहरी घाटियां रेलवे नेटवर्क के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
रेल नेटवर्क के लिए सही नहीं
इसके अलावा यहां का मौसम भी कभी भी बदल सकता है, जिससे ट्रैक बिछाने में मुश्किलें आती हैं।
ट्रैक बिछाने में मुश्किल
इस राज्य में रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए जमीन की मजबूती की भी कमी है, जो रेल पटरियों के लिए जरूरी होती है।
रेल की पटरियां
