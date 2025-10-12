By Vimlesh Kumar Bhurtiya
शरीर के किस हिस्से में होता है सांप का दिल?

इस दुनिया में हजारों-करोड़ों जीव पाए जाते हैं। हर जीव की शारीरिक संरचना, रहवास आदि अलग होता है।

सांप सरीसृप वर्ग में आते हैं। ये खतरनाक जीव माने जाते हैं।

सांप का नाम सुनते ही दिमाग में डर बैठ जाता है। देखने पर लोग और ज्यादा डर जाते हैं।

हालांकि, सांप के बारे में दिलचस्प तथ्य जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं।

सांप का दिल उसके किस हिस्से में होता है यह सवाल ज्यादातर लोग जानना चाहते होंगे।

ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

सांप का दिल उसके शरीर के बीच वाले भाग में होता है।

जानकारी के मुताबिक, सांप का दिल एक थैली में बंद रहता है, जिसे पेरीकार्डियम कहते हैं। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांप में फेफड़ों का अभाव होता है, इसलिए उसका दिल थोड़ा इधर-उधर मूव कर सकता है।

