By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
दुनिया के किस देश में सबसे महंगा और कहां सबसे सस्ता है इंटरनेट?
आज इंटरनेट सिर्फ जरूरत नहीं, हमारी लाइफ का हिस्सा है। ज्यादातर काम इसी पर डिपेंड है जैसे- पढ़ाई, काम, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, शॉपिंग।
जरूरत
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंटरनेट के लिए जो पैसे देते हैं, क्या दुनिया में बाकी लोग भी उतना ही दे रहे हैं?
इंटरनेट के लिए पैसे
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के किस देशों में सबसे सस्ता और महंगा इंटरनेट है।
सस्ता और महंगा इंटरनेट
डिजिटल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) इस समय दुनिया में सबसे महंगे इंटरनेट वाला देश है।
यूएई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की औसत कीमत करीब 4.31 डॉलर प्रति Mbps पड़ती है।
कीमत
स्पीड
इसका मतलब अगर आपको तेज स्पीड चाहिए, तो जेब जरूर ढीली करनी पड़ेगी।
हाई-टेक नेटवर्क
ऐसा नहीं कि वहां इंटरनेट खराब है, बल्कि हाई-टेक नेटवर्क और सर्विस क्वालिटी पर ज्यादा खर्च होने की वजह से रेट भी ज्यादा रखे जाते हैं।
अन्य महंगे देश
UAE के बाद घाना, स्विट्जरलैंड, केन्या और मोरक्को जैसे देश भी महंगे इंटरनेट की लिस्ट में आते हैं।
सस्ते
अगर हम सबसे सस्ते इंटरनेट की बात करें, तो पूर्वी यूरोप के देश इसमें आते हैं। इनमें रोमानिया, रूस, पोलैंड, वियतनाम, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश हैं।
भारत दुनिया में इंटरनेट कीमतों के मामले में 41वें स्थान पर है। यहां 90 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
भारत
असली और नकली मुर्रा भैंस की पहचान कैसे करें?
Click Here