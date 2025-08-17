By Dheeraj Pal
दुनिया के किस देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?
दुनिया भर में रेलवे ट्रैक का जाल बिछा है। आपने में भी ट्रेन से खूब सफर किया होगा।
रेलवे ट्रैक का जाल
लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहली यात्री ट्रेन कहां चली थी और उसका नाम क्या था? चलिए इस बारे में बताते हैं।
पहला ट्रेन
दुनिया की पहली यात्री ट्रेन 27 सितंबर, 1825 को इंग्लैंड में चली थी।
यात्री ट्रेन
यह ट्रेन स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच शुरू की गई थी और इसका नाम था लोकोमोशन नंबर 1।
ट्रेन का नाम
इस ट्रेन को मशहूर इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने डिजाइन किया था और इसे रॉबर्ट स्टीफेंसन एंड कंपनी ने बनाया था।
इंजीनियर
यह ट्रेन भाप के इंजन से चलती थी और इसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट
इस ट्रेन ने स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक 12 मील की दूरी तय की थी।
दूरी तय
इस ट्रेन में 450 से 600 यात्री सवार थे और गति 15 मील प्रति घंटा थी।
कितने यात्री
ट्रेन को चलाने से पहले इसे रस्सियों और घोड़ों की मदद से ट्रैक पर लाया गया था।
खास बातें
भारत में पहली ट्रेन की बात करें तो, 16 अप्रैल, 1853 को मुंबई से ठाणे तक पहली यात्री ट्रेन चली थी।
भारत में पहली ट्रेन
