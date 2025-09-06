By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 06, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा युवा?
कई देश अपने आपको युवाओं का देश कहते हैं। यानी उस देश में युवाओं की जनसंख्या ज्यादा होगी।
युवाओं का देश
अलग-अलग देशों में युवाओं की अलग-अलग परिभाषाएं हैं।
परिभाषा
अगर आप भारत में रहते हैं और आपकी उम्र 15 से 29 साल के बीच है तो आप युवा हैं।
भारत में
अफ्रीकी देश में
अगर किसी अफ्रीकी देश में रहते हैं और आपकी उम्र 15 से 35 साल तक है तो आप युवा हैं।
लेकिन, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन्स के मुताबिक अगर आप अपना 25वां जन्मदिन मना चुके हैं तो आप युवा नहीं हैं।
यूएन
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जिनकी उम्र 15 से 24 साल के बीच है, वो युवा कहलाते हैं।
युवा कौन है?
लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा देश है, जहां सबसे ज्यादा युवा रहते हैं।
देश
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत दुनिया का एक ऐसा देश है, जहां सबसे ज्यादा युवा रहते हैं।
भारत
PIB के मुताबिक भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी युवा की है, जिसके लगभग 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं।
आबादी
भारत का सबसे पुराना किला कौन सा है?
Click Here