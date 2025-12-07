By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 07, 2025
दुनिया के किन देशों में भी चलता है भारतीय रुपया?
रुपये को भारत की मुद्रा मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ अन्य देशों में भी रुपया चलता है?
भारतीय मुद्रा
भारत के अलावा भी कुछ देश ऐसे हैं जहां रुपया चलता है।
दूसरे देशों में चलता है
हालांकि, यह भारतीय रुपया नहीं है, बल्कि इन देशों की अपनी स्वतंत्र मुद्रा है जिसे रुपया कहा जाता है।
स्वतंत्र मुद्रा
ऐसे में चलिए आज हम उन देशों के बारे में जानते हैं जहां रुपया चलता है और क्यों?
क्यों चलता है
इंडोनेशिया की मुद्रा को रुपिया कहा जाता है। यह दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है और यहां रुपिया व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है।
इंडोनेशिया
नेपाल की मुद्रा भी रुपया हे। नेपाल और भारत के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण दोनों देशों की मुद्राओं में समानता है।
नेपाल
भूटान की मुद्रा का नाम भी रुपया है। भूटान और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों के कारण दोनों देशों की मुद्राएं आदान-प्रदान की जाती हैं।
भूटान
मालदीव की मुद्रा का नाम भी रुपया है। मालदीव में पर्यटन उद्योग बहुत विकसित है और यहां भारतीय रुपया भी स्वीकार किया जाता है।
मालदीव
श्रीलंका की मुद्रा का नाम श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका और भारत के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण दोनों देशों की मुद्राओं में समानता है।
श्रीलंका
