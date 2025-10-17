By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 18, 2025
किन देशों में लगा है हिजाब पहनने पर बैन?
दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जो सार्वजनिक तौर पर चेहरे को ढकने के खिलाफ हैं। यहां बुरका या नकाब पर प्रतिबंध लगाया गया है।
नकाब पर प्रतिबंध
इटली में बुर्के और हिजाब पर बैन लगाया है। यहां मेलोनी सरकार ने इसे लेकर बिल पेश किया है, जिसमें हिजाब पहनने पर तीन लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इटली
फ्रांस में सार्वजनिक जगहों पर आप चेहरे को ढककर नहीं चल सकते हैं, यहां हिजाब पर पूरी तरह बैन है।
फ्रांस
बेल्जियम में भी सार्वजनिक जगहों पर हिजाब या परदा बैन है। सुरक्षा का हवाला देते हुए ऐसा किया गया है और उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान है।
बेल्जियम
ऑस्ट्रिया में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पर पूरी तरह प्रतिबंध है. देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर जोर देने के लिए यहां ये फैसला लिया गया।
ऑस्ट्रिया
यहां भी सुरक्षा के लिहाज से पहचान छिपाने की मनाही है। यानी कोई भी सार्वजनिक जगहों पर हिजाब या फिर बुर्का नहीं पहन सकता है।
डेनमार्क
नीदरलैंड उन देशों में शामिल है, जहां हिजाब पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है।
नीदरलैंड
स्विट्जरलैंड में कुछ साल पहले ही इसे लेकर कानून पारित किया गया था, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पूरी तरह से बैन है।
स्विट्जरलैंड
इस देश में करीब 90 फीसदी मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहां हिजाब बैन किया गया है। यहां के राष्ट्रपति रहमान का मानना था कि हिजाब ताजिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है।
ताजिकिस्तान
