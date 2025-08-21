By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 21, 2025

किन-किन देशों में घर में पाल सकते हैं शेर-बाघ और चीता?

शेर-बाघ और चीता दुनिया के खतरनाक जानवरों में से होते हैं। यही वजह है कि लोग इनको घरों में नहीं पालते हैं।

खतरनाक

लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां पर शेर और चीता जैसे खतरनाक जानवर को लोग घरों में पालते हैं। 

इन देशों में पालते हैं

अमेरिका में भी लोग जंगली जानवरों को घर में पालने का शौक रखते हैं। अमेरिका में जंगली जानवरों को पालतू बनाने के खिलाफ कठोर नियम नहीं हैं।

अमेरिका

यहां के कई राज्यों में जंगली शेर कम मगर पालतू शेर बहुत है। इसमें चीते से लेकर सल्वाडोर तक शामिल है।

जानवर के नाम

थाईलैंड में भी शेर, बाघ और चीता जैसे जंगली जानवरों को पालने की अनुमति है।

थाईलैंड

यहां कुछ खास जगहों पर एग्जॉटिक एनिमल कैफे भी हैं, जहां लोग इन जानवरों के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं।

एग्जॉटिक एनिमल कैफे

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो कुछ अफ्रीकी देशों में भी शेर, बाघ और चीता जैसे जानवरों को पालने की अनुमति है।

अफ्रीकी देश

हालांकि, इन देशों के नाम और विशिष्ट नियमों के बारे में जानकारी सीमित है, लेकिन यह प्रथा वहां की संस्कृति और कानूनों के तहत संभव है।

संस्कृति व कानून

भारत वहीं, भारत की बात करें, तो यहां बाघ और शेर को बिना कानूनी मंजूरी के नहीं पाला जा सकता है।

भारत में नहीं पाल सकते

वाइल्‍ड लाइफ प्रोटेक्‍शन एक्‍ट के तहत इन जानवरों को निजी तौर पर पालने की मंजूरी नहीं दी गई है।

नियम

