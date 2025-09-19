By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
किन-किन देशों में पाए जाते हैं किंग कोबरा, जानिए इनकी उम्र?
सांपों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। खासकर किंग कोबरा को लेकर जिसे काफी जहरीला माना जाता है।
किंग कोबरा
इसकी लंबाई, फन फैलाने की शैली और गहरी गूंजती हुई फुफकार इसे अन्य सांपों से अलग बनाती है। चलिए किंग कोबरा से जुड़े कुछ फैक्ट्स जानते हैं।
दिलचस्प फैक्ट्स
किंग कोबरा की औसतन उम्र जंगल में 20 से 25 साल होती है।
उम्र
हालांकि अगर इन्हें कैद में रखा जाए और सही देखभाल, भोजन और इलाज मिले तो यह 30 साल तक भी जी सकते हैं।
लाइफस्टाइल
किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है। यह ज्यादातर अपने जैसे अन्य सांपों का ही शिकार करता है।
सबसे लंबा सांप
किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो अंडे देने से पहले खुद घोंसला बनाता है।
घोंसला बनाता
अगर किंग कोबरा को अपने आस पास खतरा महसूस हो, तो वो अपने शरीर का एक तिहाई हिस्सा ऊपर उठा सकता है।
खासियत
किंग कोबरा न केवल जमीन पर बल्कि पानी में तैरने और पेड़ पर चढ़ने में भी माहिर होता है। यह अपने शिकार के लिए नदी, दलदली इलाकों और जंगलों तक घूमता है।
कहां रहता है
किंग कोबरा की पाचन क्रिया इतनी धीमी और कारगर होती है कि एक बार भोजन करने के बाद यह हफ्तों या महीनों तक बिना खाए रह सकता है।
पाचन क्रिया
ये सांप आमतौर पर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और फिलीपींस के घने पहाड़ी जंगलों में रहते हैं।
किस देश में पाया जाता है
बिहार में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना था?
Click Here