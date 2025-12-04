By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
इस मंदिर में भूख से पतले हो जाते हैं श्रीकृष्ण, इतनी बार लगता है भोग!
भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं, जो किसी ना किसी चीज के लिए फेमस है।
फेमस
ऐसा ही एक श्रीकृष्ण मंदिर भारतीय राज्य केरल के थिरुवरप्पु में स्थित है।
केरल में स्थित
कहते हैं कि यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना है।
पुराना मंदिर
कहते हैं कि इस मंदिर में रखी भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति को 10 बार भोग लगाया जाता है।
भोग
यदि भोग लगाने में थोड़ी भी देर हो जाती है तो यह मूर्ति भूख के मारे दुबली हो जाती है।
मूर्ति हो जाती है दुबली
भूख सहन नहीं होता
मान्यता है कि यहां मौजूद भगवान के विग्रह को भूख सहन नहीं होती है, इसलिए उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है।
नैवेद्य अर्पित
उनको 10 बार नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य अर्पित नहीं किया जाए तो उनका शरीर सूख जाता है।
ग्रहण काल में बंद
पहले यह मंदिर आम मंदिरों की तरह ग्रहण काल में बंद हो जाता था।
विग्रह
लेकिन ऐसी मान्यता है कि एक बार यह देखा गया कि ग्रहण खत्म होते-होते उनका विग्रह सूख जाता है, कमर की पट्टी भी नीचे खिसक जाती थी।
जब यह बात आदिशंकराचार्य को पता चली तो वे खुद इस स्थिति को देखने और समझने आए। सच्चाई को जानकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ।
सच्चाई
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
