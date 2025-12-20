By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 20, 2025

इन देशों में नागरिकों को अनिवार्य रूप से दी जाती है मिलिट्री ट्रेनिंग 

भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य नहीं है। ऐसे और भी कई देश हैं, जहां मिलिट्री ट्रेनिंग प्रत्येक नागरिक को नहीं दी जाती।

भारत में मिलिट्री ट्रेनिंग

Insta: Social Media

लेकिन, दुनिया के कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। 

इन देशों में दी जाती है

Insta: Social Media

इसका मकसद देश की सुरक्षा को मजबूत करना, अनुशासन बढ़ाना और मुश्किल हालातों में देश के काम आना है।

मकसद

Insta: Social Media

आइए आज हम आपको इन देशों के बारे में बताते हैं।

जानिए

Insta: Social Media

सिंगापुर के लोगों को 22 से 24 महीने की सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है। यह अनिवार्य है।

सिंगापुर

Insta: Social Media

फिनलैंड में जब युवा 18 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 5-12 महीने की सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है। यह भी अनिवार्य है।

फिनलैंड

Insta: Social Media

नॉर्वे में भी 19 से 22 साल के युवाओं को अनिवार्यत: सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है।

नॉर्वे

Insta: Social Media

दक्षिण कोरिया में 18 से 28 साल के युवाओं को 18-21 महीने तक ट्रेनिंन होती है।

दक्षिण कोरिया

Insta: Social Media

इजरायल के नागरिकों को 18 साल की उम्र से सैन्य ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है। बता दें कि इसमें पुरुष और महिला शामिल हैं।

इजरायल

Insta: Social Media

