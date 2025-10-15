By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 15, 2025
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट?
भारत सहित दुनिया के कई देशों में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, लेकिन अब ज्यादातर देशों में यह खेला जाने लगा है।
क्रिकेट
भारत समेत दुनिया के कुल कितने देशों में क्रिकेट खेला जाता है, यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।
कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया के कुल कितने देशों को आईसीसी ने मान्यता दी है।
जानिए
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व स्तर पर क्रिकेट 100 से ज्यादा देशों में खेल जाता है।
100 से अधिक देश
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से मान्यता प्राप्त देशों की संख्या 110 है।
110 देशों को मिली है मान्यता
यह मान्यता तीन श्रेणी में बंटी हुई है। यह मान्यता देशों को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए योगता तय करती है।
तीन श्रेणियों में विभाजित
क्रिकेट के पूर्ण सदस्य देश उन्हें कहते हैं जिन देशों को टेस्ट, वनडे और टी-20 यानी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को खेलने का अधिकार होता है। मौजूदा समय में इन देशों की संख्या 12 है।
पूर्ण सदस्य
एसोसिएट सदस्य उन देशों को कहा जाता है जिन देशों में क्रिकेट अच्छी तरह से स्थापित और संगठित है, लेकिन उन्हें अभी तक पूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं है। वर्तमान में कुल 98 एसोसिएट सदस्य देश हैं।
ऐसोसिएट सदस्य
इस श्रेणी को आईसीसी ने साल 2017 में समाप्त कर दिया था और इसके सभी देशों को एसोसिएट सदस्य देशों में शामिल कर लिया था।
एफिलिएट सदस्य
